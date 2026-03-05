استانا - قاراعاندى - الماتى تاسجولىنا جاڭا كامەرالار ورناتىلدى
استانا. KAZINFORM - ەلدەگى قوزعالىسى ەڭ قارقىندى ماگيسترالداردىڭ بىرىندە جىلدامدىق رەجيمىن باقىلاۋ كۇشەيتىلدى. قاراعاندى وبلىسىندا قوزعالىستىڭ ەكى باعىتى بويىنشا دا جىلدامدىقتى تىركەيتىن جاڭا اۆتوماتتى كەشەندەر ىسكە قوسىلدى.
رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار استانا - قاراعاندى (اينالما جول ارقىلى) - الماتى اۆتوجولىندا جىلدامدىقتى تىركەيتىن جاڭا كەشەندەر جۇمىس ىستەي باستادى. كامەرالار بالقاش قالاسىنان سارىشاعان كەنتىنە دەيىنگى ارالىقتا ورناتىلعان.
قاراعاندى وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، قۇرىلعىلار توراڭعالىق جانە گۇلشات ەلدى مەكەندەرى ماڭىندا ارنايى اركالارعا ورنالاستىرىلعان. بۇل كەشەندەر قوزعالىستىڭ ەكى باعىتى بويىنشا ءجۇرىپ كەلە جاتقان كولىكتەردىڭ جىلدامدىعىن اۆتوماتتى تۇردە تىركەيدى. اتالعان ۋچاسكەدە بەلگىلەنگەن جىلدامدىق شەگى - ساعاتىنا 110 شاقىرىم.
سونىمەن قاتار قوسىمشا جىلدامدىق ولشەيتىن قۇرىلعى قاراعاندى قالاسىنىڭ وزىندە دە ورناتىلادى. 6-ناۋرىزدان باستاپ ول نازاربايەۆ داڭعىلى، 25 مەكەنجايىندا، 3-گيمنازيانىڭ ماڭىندا جۇمىس ىستەيدى. بۇل جەردە جىلدامدىق رەجيمى قاتاڭىراق - ساعاتىنا 40 شاقىرىمنان اسپاۋى ءتيىس. مۇنداي شەكتەۋ ءبىلىم بەرۋ مەكەمەسىنىڭ ورنالاسۋىنا جانە مەكتەپ وقۋشىلارىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ قاجەتتىلىگىنە بايلانىستى ەنگىزىلگەن.
پوليتسيا وكىلدەرىنىڭ ايتۋىنشا، جاڭا كەشەندەردى ورناتۋدىڭ نەگىزگى ماقساتى - جول-كولىك وقيعالارىنىڭ الدىن الۋ. اۆتوماتتاندىرىلعان جۇيەلەر تاۋلىك بويى جىلدامدىق رەجيمىنىڭ ساقتالۋىن باقىلاۋعا مۇمكىندىك بەرىپ، جۇرگىزۋشىلەردىڭ ءتارتىبىن ارتتىرۋعا ىقپال ەتەدى.
مۇنداي شارالاردىڭ وزەكتىلىگىن ستاتيستيكا دا كورسەتىپ وتىر. وسى جىلدىڭ العاشقى ەكى ايىنىڭ وزىندە قاراعاندى وبلىسىندا بەلگىلەنگەن جىلدامدىقتى اسىرۋعا بايلانىستى 34869 قۇقىق بۇزۋشىلىق تىركەلگەن.
پوليتسەيلەر جۇرگىزۋشىلەردى جولداعى وزگەرىستەردى ەسكەرىپ، جول بەلگىلەرىنە مۇقيات بولۋعا جانە جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن قاتاڭ ساقتاۋعا شاقىرادى. بۇل تەك ايىپپۇلدان قۇتىلۋعا عانا ەمەس، ءوڭىر جولدارىنداعى قاۋىپسىزدىكتى ارتتىرۋعا دا مۇمكىندىك بەرەدى.
الماتى وبلىسىندا ورتاشا جىلدامدىق كامەرالارى ورناتىلعانىن حابارلاعان بولاتىنبىز.