استانا مەن اتىراۋ رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتكە اۋدارىمىن ازايتتى
استانا. KAZINFORM - قارجى ءمينيسترى ستاتيستيكالىق بيۋللەتەنىنە سەنسەك، 2025 -جىلدىڭ 11 ايىندا ءۇش دونور وبلىس رەسپۋبليكا بيۋدجەتىنە بىلتىرعى 12 ايدىڭ كورسەتكىشىنەن 5,2 ميلليارد تەڭگە ارتىق اقشا اۋدارعان.
2025 -جىلدىڭ 11-ايىندا جەرگىلىكتى بيۋدجەتتەردەن رەسپۋبليكا بيۋدجەتىنە 474 ميلليارد 662,7 ميلليون تەڭگە الىنعان. ال 2024 -جىلدىڭ 12 ايىندا بۇل كورسەتكىش 469 ميلليارد 501 ميلليون تەڭگە بولعان ەدى.
ونىڭ ىشىندە الماتى قالاسى - 244 ميلليارد 816,6 ميلليون تەڭگە، (2024 ج - 226 ميلليارد 102,1 ميلليون تەڭگە)، استانا قالاسى - 66 ميلليارد 377,7 ميلليون تەڭگە (74 ميلليارد 680,1 ميلليون تەڭگە)، اتىراۋ وبلىسى - 163 ميلليارد 468,4 ميلليون تەڭگە (168 ميلليارد 718,8 ميلليون تەڭگە) بەرگەن. وسىلايشا استانا قالاسى رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتكە بىلتىرعا قاراعاندا 8,3 ميلليارد تەڭگە، اتىراۋ وبلىسى 5,3 ميلليارد تەڭگە كەم اۋدارسا، الماتى قالاسى 18,7 ميلليارد تەڭگە كوپ اۋدارعان.
تاعى ءبىر دونور ءوڭىر سانالاتىن ماڭعىستاۋ وبلىسى 11 ايدا رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتكە ءبىر تەڭگە دە اۋدارماعان. كەرىسىنشە 147 ميلليارد 14,7 ميلليون تەڭگە سۋبۆەنتسيا العان. رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتكە قول جايعان وڭىرلەردىڭ كوشىن تۇركىستان وبلىسى باستاپ تۇر - 1 تريلليون 31 ميلليارد 373,2 ميلليون تەڭگە. ۇشتىكتى قىزىلوردا (455 ميلليارد 736,5 ميلليون تەڭگە) جانە جامبىل (430 ميلليارد 205,9 ميلليون تەڭگە) وبلىستارى تۇيىندەپ تۇر.
ال ەڭ از سۋبۆەنتسيا العان ءوڭىر - ۇلىتاۋ وبلىسى (52 ميلليارد 640,7 ميلليون تەڭگە).
ەسكە سالساق، ۇكىمەت 2026 -جىلى استانا، الماتى قالالارى مەن اتىراۋ وبلىسىنان رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتكە 879 ميلليارد 947 ميلليون 69 مىڭ تەڭگە الۋدى جوسپارلاپ وتىر.
پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين كەلەشەكتە رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتكە قارجى اۋداراتىن دونور وڭىرلەردىڭ قاتارىن الماتى، شىعىس قازاقستان، اقتوبە وبلىستارى تولىقتىرۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتقان ەدى.
ەسىمجان ناقتىباي