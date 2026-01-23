استانا ماڭىنا ەكوپارك سالاتىن بەس اۋماق ۇسىنىلدى
استانا. KAZINFORM - استانا قالاسى مەن قالا ماڭىنداعى ايماقتاردا ەكوپاركتەردى ۇيىمداستىرۋ ماسەلەسى بويىنشا جينالىس ءوتتى. بۇل تۋرالى استانا قالاسىنىڭ اكىمدىگى ءمالىم ەتتى.
اكىمدىكتىڭ مالىمەتىنشە، 2035 -جىلعا دەيىنگى استانانىڭ باس جوسپارىنا سايكەس، قالا اۋماعىنىڭ جارتىسىنان استامىن جاسىل جەلەكپەن قامتاماسىز ەتۋ جوسپارلانعان: بۇل - جالپى 79,7 مىڭ گەكتار اۋماقتىڭ 42 مىڭ گەكتارسى. سوڭعى جىلدارى قالادا جاسىل جەلەكتەردى وتىرعىزۋ بەلسەندى جۇرگىزىلىپ كەلەدى، سونىمەن قاتار ساياباقتار كلاستەرى قالىپتاسۋدا. جينالىسقا استانا اكىمى جەڭىس قاسىمبەك، اقمولا وبلىسىنىڭ اكىمى مارات احمەتجانوۆ، ق ر ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار ءمينيسترى ەرلان نىسانبايەۆ، مەملەكەتتىك ورگەكتارنداردىڭ وكىلدەرى جانە ت. ب. قاتىستى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ ءىرى قالالاردىڭ ماڭايىنداعى اۋدانداردا ەكوپاركتەر قۇرۋ تۋرالى تاپسىرماسىنا سايكەس، استانانىڭ باس جوسپارىنا بىرنەشە ۇسىنىس ازىرلەندى. ۇسىنىستار بويىنشا ءۇش تيپتەگى ەكوپاركتەر قاراستىرىلعان:
1. كۇندەلىكتى رەكرەاتسيالىق پاركتەر - قالا شەگىندە ورنالاسقان تارتىمدى ورىندار، ولارعا جەتۋ ۋاقىتى - 30 مينۋتقا دەيىن، جىل بويى قولدانۋ مۇمكىندىگى بار؛
2. دەمالىس كۇندەرىنە ارنالعان پاركتەر - قالانىڭ شەكاراسىندا، قالا ماڭىندا ورنالاسقان، ولارعا جەتۋ ۋاقىتى 30-60 مينۋت، وتباسىلىق دەمالىس ايماقتارى، ۆيزيت-ورتالىقتار، تۇرعىن ۇيلەردى جالعا بەرۋ قىزمەتتەرى بار؛
3. اقمولا وبلىسىنىڭ اۋماعىندا ورنالاسقان ايماقتار - ولارعا جەتۋ ۋاقىتى 60-90 مينۋت، ەكوتۋريزمدى دامىتۋعا ارنالعان.
- قالا شەكاراسىنداعى كۇندەلىكتى رەكرەاتسيالىق ەكوپاركتەر - ەڭ الدىمەن «استانا جاسىل بەلدەۋىنىڭ» اۋماعى. جاسىل بەلدەۋ جوباسى اياسىندا قالىپتاسقان ورمان ماسسيۆتەرى ەكولوگيالىق تۇراقتىلىققا يە جانە تابيعاتتى قورعاۋ قىزمەتىن اتقارىپ كەلەدى. بۇل اۋماقتاردى ورمان ەكوپاركى رەتىندە ەكوتروپتار، سەرۋەندەۋ مارشرۋتتارىن، ۆەلوجولدار ۇيىمداستىرۋ ءۇشىن پايدالانۋ ءتيىمدى. سونداي-اق، قالادا كىشى تالدىكولدە ەكوپارك قۇرۋ جوسپارلانىپ وتىر. جوبانىڭ ماقساتى - تابيعي لاندشافتى ساقتاۋ جانە قالالىق رەكرەاتسيانى دامىتۋ. ىسكە اسىرۋ جۇمىسى باستالعان: № 5-ۋچاسكەسى بويىنشا جوبالىق-سمەتالىق قۇجاتتامانى ازىرلەۋ كەزەڭى اياقتالۋعا جاقىن، كەيىن № 7 -ۋچاسكەسىندە جۇمىس ۇيىمداستىرىلادى، - دەدى «استانا باس جوسپارى» ع ز ج ي ج ش س باس ديرەكتورى رۋسلان جاقىپوۆ.
ەكىنشى تيپ - دەمالىس كۇندەرىنە ارنالعان پاركتەرگە قاتىستى: قالانىڭ ءبىر بولىگىندە، تسەلينوگراد اۋدانىندا، مايبالىق كولى مەن كونتررەتتەگىش اراسىنداعى ۋچاسكەدە ەكوپارك قۇرۋ ۇسىنىلدى.
استانا اكىمى جەڭىس قاسىمبەك قالانىڭ بەلسەندى دامىپ جاتقانىن، تۇرعىندار سانى ءوسىپ كەلە جاتقانىن ايتىپ ءوتتى.
- قالانىڭ تۇرعىندارى مەن قوناقتارى ءۇشىن قولجەتىمدى، ەكولوگيالىق تازا دەمالىس ايماقتارىن قۇرۋ - ماڭىزدى مىندەت. جىل سايىن قالادا شامامەن 170 اۋلا مەن قوعامدىق كەڭىستىكتى (ساياباقتار، گۇلزارلار، جەلەكجولدار) اباتتاندىرامىز. قالاعا جاسىل جەلەكتەر وتىرعىزۋعا ەرەكشە كوڭىل ءبولىنىپ وتىر. جىل سايىن 1 ميلليونعا جۋىق جاسىل كوشەت وتىرعىزىلادى. اقمولا وبلىسىمەن بىرلەسىپ، قالادان تىس ەكوپاركتەر قۇرۋ جانە كەڭەيتۋ بويىنشا جۇمىس جۇرگىزەمىز، - دەدى ول.
اقمولا وبلىسىنىڭ اكىمى مارات احمەتجانوۆ ايماق تۋريزمنىڭ بارلىق ءتۇرىن دامىتۋ ءۇشىن پەرسپەكتيۆالى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- «بۋراباي»، «كوكشەتاۋ»، «بۇيراتاۋ» مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركتەرىنىڭ جانە قورعالجىن مەملەكەتتىك قورىعىنىڭ بولۋى دەمالىس پەن بوس ۋاقىتتى پايدالى وتكىزۋگە، اسىرەسە ىشكى تۋريستەر ءۇشىن ۇلكەن مۇمكىندىك بەرەدى. ەلدىڭ نەگىزگى كۋرورتى «بۋرابايعا» جىل سايىن 1,5 ميلليون ادام كەلەدى، ونىڭ 60 پايىزى - استانالىقتار، - دەدى ول.
«مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسى بويىنشا استانانىڭ اينالاسىندا ەكوپاركتەر قۇرۋ جانە «بۋراباي» كۋرورتىن رەكرەاتسيالىق تۇردە ازايتۋ ءۇشىن استانا ماڭىندا ناقتى التەرناتيۆتى اۋماقتار انىقتالدى. ولار اقكول، ارشالى، سەلينوگراد اۋداندارى مەن قوسشى قالاسىندا ورنالاسقان. قالا ماڭىنداعى تابيعي رەسۋرستاردىڭ ارتۇرلىلىگى - ەكولوگيالىق، سپورتتىق جانە اگروتۋريزمدى جىل بويى دامىتۋ پوتەنتسيالىن ۇسىنادى»، - دەدى مارات احمەتجانوۆ.
اقمولا وبلىسى تۋريزم باسقارماسىنىڭ باسشىسى اندرەي پودگۋرسكي وڭىردە قولدانىستاعى دەمالىس ايماقتارىن بازا ەتىپ، ەكوپاركتەر قۇرۋعا جاقسى پەرسپەكتيۆالار بار ەكەنىن حابارلادى. بۇل ايماقتار سەرۋەندەۋ، پيكنيك، سپورتتىق جانە بالالار الاڭدارى، ەكوتروپتار، ءىس-شارالار وتكىزۋ الاڭدارىن ۇسىناتىن ءارتۇرلى فورماتتاردى قامتيدى. سونىمەن قاتار، سەلينوگراد جانە ارشالى اۋداندارىندا ءۇش جاڭا ەكوپارك قۇرۋ جوسپارلانىپ وتىر.
بۇعان دەيىن جەڭىس قاسىمبەك بيىل ەلوردادا 3,6 مىڭ جۇمىس ورنىن اشاتىن جوبالار ىسكە اساتىنىن ايتقان بولاتىن.