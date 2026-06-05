KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    Astana LRT اتاۋىن وزگەرتۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى

    استانا. KAZINFORM - استانادا ءماسليحات وتىرىسىندا دەپۋتاتتار LRT جوباسىنىڭ اتاۋىن وزگەرتۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى. حالىق قالاۋلىلارى اعىلشىن تىلىندەگى اتاۋدان باس تارتۋعا داۋىس بەرىپ، جوباعا جاڭا اتاۋ بەردى.

    Nearly 1 mln passengers take Astana’s new LRT in first weeks
    Photo credit: Kazinform

    باسقارما وكىلدەرىنىڭ مالىمەتىنشە، قالا تۇرعىندارىنان بىرنەشە ۇسىنىس تۇسكەن. ولاردىڭ اراسىندا «سۇڭقار»، «لاشىن»، «اسپان»، «تارلان» جانە باسقالارى بار.

    تالقىلاۋ قورىتىندىسى بويىنشا دەپۋتاتتار «تارلان-استانا» نۇسقاسىن قولداعان.

    دەپۋتات باۋىرجان قاسىمبەرگەبايەۆتىڭ ايتۋىنشا، «تارلان-استانا» اتاۋىن ونوماستيكا كوميسسياسى ۇسىنعان.

    «بىرنەشە ۇسىنىستى قاراستىردىق. بۇل ۇسىنىستار قالا تۇرعىندارىنان ءتۇستى، بۇگىن LRT اتاۋىن «تارلان-استانا» دەپ وزگەرتۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى»، - دەدى دەپۋتات.

    ونىڭ سوزىنشە، LRT - كولىكتىڭ تەحنيكالىق اتاۋى، ال كوپتەگەن ەلدە جەڭىل رەلستى كولىكتىڭ تۇرعىندارعا تۇسىنىكتى ءارى تانىس ءوز اتاۋى بار. دەپۋتتاتار استانادا دا وسىلاي جاساۋدى ۇيعارعان.

    ايتا كەتەيىك، LRT استانادا 16-مامىردا ىسكە قوسىلدى. استانا LRT جەلىسىندە بارلىعى 18 بەكەت بولادى، ولار قالانىڭ باستى ىسكەرلىك ورتالىقتارى مەن تۇرعىن اۋداندارى ارقىلى وتەدى.

    بيلىك جانە ساياسات
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور