Astana LRT اتاۋىن وزگەرتۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى
استانا. KAZINFORM - استانادا ءماسليحات وتىرىسىندا دەپۋتاتتار LRT جوباسىنىڭ اتاۋىن وزگەرتۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى. حالىق قالاۋلىلارى اعىلشىن تىلىندەگى اتاۋدان باس تارتۋعا داۋىس بەرىپ، جوباعا جاڭا اتاۋ بەردى.
باسقارما وكىلدەرىنىڭ مالىمەتىنشە، قالا تۇرعىندارىنان بىرنەشە ۇسىنىس تۇسكەن. ولاردىڭ اراسىندا «سۇڭقار»، «لاشىن»، «اسپان»، «تارلان» جانە باسقالارى بار.
تالقىلاۋ قورىتىندىسى بويىنشا دەپۋتاتتار «تارلان-استانا» نۇسقاسىن قولداعان.
دەپۋتات باۋىرجان قاسىمبەرگەبايەۆتىڭ ايتۋىنشا، «تارلان-استانا» اتاۋىن ونوماستيكا كوميسسياسى ۇسىنعان.
«بىرنەشە ۇسىنىستى قاراستىردىق. بۇل ۇسىنىستار قالا تۇرعىندارىنان ءتۇستى، بۇگىن LRT اتاۋىن «تارلان-استانا» دەپ وزگەرتۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى»، - دەدى دەپۋتات.
ونىڭ سوزىنشە، LRT - كولىكتىڭ تەحنيكالىق اتاۋى، ال كوپتەگەن ەلدە جەڭىل رەلستى كولىكتىڭ تۇرعىندارعا تۇسىنىكتى ءارى تانىس ءوز اتاۋى بار. دەپۋتتاتار استانادا دا وسىلاي جاساۋدى ۇيعارعان.
ايتا كەتەيىك، LRT استانادا 16-مامىردا ىسكە قوسىلدى. استانا LRT جەلىسىندە بارلىعى 18 بەكەت بولادى، ولار قالانىڭ باستى ىسكەرلىك ورتالىقتارى مەن تۇرعىن اۋداندارى ارقىلى وتەدى.