«استانا بەيبىتشىلىك دەكلاراتسياسى - 2025» قۇجاتىندا ماڭىزدى يدەيالار قامتىلدى - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ەلورداداعى تاۋەلسىزدىك سارايىندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ الەمدىك جانە ءداستۇرلى دىندەر كوشباسشىلارىنىڭ VIII سەزىن قورىتىندىلادى.
- بىرنەشە كۇننەن بەرى ەلوردامىزدا ءتۇرلى مادەنيەت پەن وركەنيەت وكىلدەرى باس قوسىپ جاتىر. مەيماندارىمىزدىڭ ءدىنى مەن ءدىلى بولەك بولسا دا، تىلەگى مەن نيەتى ءبىر ەكەنىن ءسوزسىز. سەزدىڭ قورىتىندى دەكلاراتسياسى سونىڭ ايقىن دالەلى. قۇجاتتا ورتاق يدەيالار مەن ۇسىنىستار كورىنىس تاپتى. جالپى، فورۋمنىڭ تۇپكى ءمانى دە وسى. ءبىز قۇرمەت پەن سىيلاستىققا نەگىزدەلگەن سىنداردلى ديالوگتىڭ كۋاسى بولدىق. ەڭ باستىسى، ءدىنباسىلار ورتاق مۇددە جولىندا كۇش بىرىكتىرۋگە دايىن ەكەنىن كورسەتتى. شىن مانىندە، سالماقتى جانە سىنداردى ديالوگ - ناعىز دانالىقتىڭ كورىنىسى. سىزدەر بۇكىل الەمگە كورەگەندىك پەن پاراساتتالىقتىڭ ۇلگىسىن كورسەتىپ وتىرسىزدار، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
وسى ورايدا پرەزيدەنت گەوساياسي تۇراقسىزدىق بەلەڭ العان كۇردەلى كەزدە مۇنىڭ ءمان-ماڭىزى ايرىقشا ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن ەلوردادا الەمدىك دىندەر كوشباسشىلارى سەزىنىڭ دەكلاراتسياسى قابىلداندى.
سەزد قاتىسۋشىلار قابىلداعان «استانا بەيبىتشىلىك دەكلاراتسياسى 2025» ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسى 80-سەسسياسىنىڭ رەسمي قۇجاتى رەتىندە تاراتىلادى.