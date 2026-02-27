استانا-بەلگراد: پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنى سەربيانىڭ جەتەكشى اقپارات قۇرالدارىمەن سەرىكتەس اتاندى
استانا. KAZINFORM - استانادا سەربيا پرەزيدەنتىنىڭ قازاقستانعا رەسمي ساپارى اياسىندا پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنى مەن سەربيانىڭ ورتالىق بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى اراسىندا ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋمدارعا قول قويىلدى.
پرەزيدەنت ترك جاڭا سەرىكتەستەرى رەتىندە سەربيانىڭ RTS (Radio-televizija Srbije) مەملەكەتتىك تەلەراديوكومپانياسى جانە ەلدىڭ ءىرى اقپارات اگەنتتىكتەرى - Tanjug پەن Telegraf قوسىلدى.
قول قويىلعان قۇجاتتار مەدياكونتەنت ءوندىرۋ مەن تاراتۋ باعىتىندا بىرلەسىپ جۇمىس ىستەۋگە، ماڭىزدى وقيعالاردى جاريالاۋعا، سونداي-اق قازاقستان مەن سەربياداعى جاڭالىقتاردى اۋديتورياعا كەڭىنەن حابارلاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. بۇدان بولەك، بەكىتىلگەن مەموراندۋمدار تاراپتارعا وزىق تەحنولوگيالار مەن مەديا وندىرىسىندەگى بىرەگەي ادىستەمەلەردى ەنگىزۋ تاجىريبەسىمەن الماسۋعا جول اشادى.
ەۋروپالىق ب ا ق- پەن ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ - پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنىنىڭ مادەني-گۋمانيتارلىق ىقپالداستىقتى تەرەڭدەتۋ جانە ەۋرازيا كەڭىستىگىنە ورتاق اقپاراتتىق الاڭ قالىپتاستىرۋ ستراتەگياسىنىڭ ءبىر بولىگى سانالادى.
ايتا كەتەيىك، ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى - قازاقستانداعى تولىق تسيكلدى قىزمەت كورسەتەتىن ەڭ ءىرى مەدياكومپانيا. ونىڭ قۇرامىنا رەسپۋبليكالىق Jibek Joly تەلەارناسى جانە وسى اتتاس راديو، حالىقارالىق Silk Way ،Silk Way Cinema ،Silk Way Prime تەلەارنالارى، «كازينفورم» حالىقارالىق اقپارات اگەنتتىگى جانە دەرەكتى كينو ورتالىعى كىرەدى.
1958 -جىلى قۇرىلعان سەربيانىڭ مەملەكەتتىك تەلەراديو حابار تاراتاتىن كومپانياسى. RTS قۇرامىنا ون تەلەارنا، راديو جانە جەكە كىتاپ باسپاسى كىرەدى. كومپانيانىڭ ماسكەۋ، لوندون، بريۋسسەل، پاريج، ريم، ۆەنا، ۆاشينگتون، چيكاگو جانە توكيودا مەنشىكتى تىلشىلەرى بار.
1992 -جىلدان بەرى جۇمىس ىستەيتىن ەڭ ءىرى جاڭالىقتار اگەنتتىگى. اگەنتتىك ورنىقتى تىلشىلەر جەلىسىنە يە جانە سەربيادا، وڭتۇستىك-شىعىس ەۋروپا وڭىرىندە جانە الەمدە ساياسات، ەكونوميكا، مادەنيەت جانە سپورت سالالارىنداعى وزەكتى وقيعالاردى جاريالايدى.
Telegraf - سەربيانىڭ جەتەكشى ءارى ەڭ تەحنولوگيالىق اقپارات اگەنتتىگى. ولار الەمدىك وزەكتى جاڭالىقتار مەن ەكسكليۋزيۆ اۆتورلىق ماتەريالداردى جاريالايدى. ءداستۇرلى جاڭالىقتار لەنتاسىنان بولەك، Telegraf جاڭالىقتارى ءوز تەلەستۋدياسىنان ەفيرگە شىعادى.
