استانا اۆتوتۇراقتارى اكىمدىككە قايتارىلدى: تاريف قالاي وزگەرەدى
استانا. KAZINFORM - استانادا بارلىق اۆتوتۇراق قالا مەنشىگىنە قايتارىلاتىن بولدى. ەلوردا اكىمى جەڭىس قاسىمبەك كوشەلەر بويىنداعى اشىق اۆتوتۇراقتاردىڭ جاڭا جۇمىس جۇيەسى تۋرالى ايتىپ بەردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، كوشەلەر بويىنداعى اشىق اۆتوتۇراقتاردا مينۋتتاپ تولەۋ جۇيەسى بولمايدى.
- قالالىق قىزمەتتەردە مينۋتتاپ تولەۋ جوسپارى جوق. ءبىز بۇكىل الەمدە قابىلدانعان تاجىريبەگە ساي جۇمىس ىستەيمىز: 15 مينۋت، جارتى ساعات، ءبىر ساعات سەكىلدى بەلگىلى ءبىر ۋاقىت ارالىعى بولادى، وسى ۋاقىت ىشىندە كولىكتى اقىسىز قويۋعا بولادى. بارلىعى ورنالاسقان جەرىنە جانە قالانىڭ ناقتى ءبىر بولىگىندەگى جۇكتەمەگە بايلانىستى بولادى. ارينە، سارالاپ تولەۋ بولادى، ءبىراق مينۋتتاپ تولەۋ قاراستىرىلماعان، - دەدى ج. قاسىمبەك ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
سونداي-اق ول اۆتوتۇراق كەڭىستىگىن اكىمدىككە بەرۋ جونىندە جەكە كومپانيامەن قۇجاتتارعا قول قويىلعانىن حابارلادى.
- ءبىز سوتتاسىپ، بەلگىلى ءبىر سوت راسىمدەرىنەن وتتىك، ناتيجەسىندە قۇجاتقا قول قويىلدى. ەكى تاراپتان دا ەشقانداي وتەماقى تولەمدەرى بولمايدى. قازىرگى تاڭدا وسى كومپانيانىڭ باسقارۋىندا بولعان بارلىق جەر تەلىمدەرى وتەۋسىز نەگىزدە بەرىلەدى. سونىمەن بىرگە، بۇكىل ينفراقۇرىلىم دا قوسا بەرىلەدى - شلاگباۋمدار، وزگە دە نىساندار، سونىڭ ىشىندە سيفرلىق جۇيە مەن پلاتفورمالار، - دەپ اتاپ ءوتتى قالا اكىمى.
ج. قاسىمبەك قالا تۇرعىندارىنىڭ پىكىرىن ەسكەرە وتىرىپ، ءبىرقاتار نىساندى قايتا قاراۋ جوسپارلانىپ وتىرعانىن ايتتى.
- ارينە، الەۋمەتتىك نىسانداردىڭ الدىندا اقىلى اۆتوتۇراقتار بولمايدى. ال قالا ورتالىعىندا - دوستىق، قونايەۆ كوشەلەرى سياقتى قوزعالىس وتە قارقىندى ايماقتاردا كوپتەگەن الەمدىك استانالاردىڭ تاجىريبەسىن قولدانامىز. ياعني، قالا ورتالىعىنا كولىكپەن كىرۋ قىمبات بولادى. ماسەلەن، ماسكەۋدە تۆەرسكايا كوشەسىنىڭ بويىنا كولىكتى قويۋ 20 مىڭ رۋبلگە اينالادى. اۆتوتۇراقتاردى بەرۋ پروتسەسى اياقتالعان سوڭ، ءبىز كەيبىر ورىندى قايتا قارايمىز، كوپتەگەن اۋماق مۇلدەم تەگىن بولادى، - دەپ قوستى جەڭىس قاسىمبەك.