استانا اكىمدىگى ءبىر ات سپورتى كەشەنىن 200 مىڭ تەڭگەگە ساتىپ، جاڭاسىن 7 ميلليارد تەڭگەگە ساتىپ العان
استانا. KAZINFORM - استانا قالالىق ءماسليحاتىنىڭ دەپۋتاتى ۆلاديسلاۆ سەرگەيەۆ «ارعىماق» ات سپورتى كەشەنىن سەنىمگەرلىك باسقارۋعا بەرۋ كوزدەلىپ وتىرعانىن ايتىپ، يپپوتەراپيا (تىرەك- قوزعالىسىندا اقاۋ بار ادامداردى اتقا مىنگىزىپ وڭالتۋ - رەد.) قىزمەتىنە مۇقتاج بالالاردىڭ بولاشاعىنا الاڭدايتىنىن ءبىلدىردى.
- 2016 -جىلى اۋكسيون ارقىلى «تۇلپار» ات سپورتى كەشەنى ايتارلىقتاي كۇلكىلى سوماعا - 200 مىڭداي تەڭگەگە ساتىلعان بولاتىن. وسىدان كەيىن اكىمدىك الدىڭعى شاقىرىلىم دەپۋتاتتارىنا «ارعىماق» اتتى جاڭا ات سپورتى كەشەنىن ساتىپ الۋ ماسەلەسىمەن شىقتى. ونىڭ باعاسى بۇل كەزدە 7 ميلليارد تەڭگە بولدى. سول كەزدەگى دەپۋتاتتار كورپۋسىنىڭ ءبىر بولىگى قارسى شىققانىمىزعا قاراماستان، باسىم داۋىسپەن ماسەلەنى قولداۋ تۋرالى شەشىم قابىلدانعان. اقىرى سول «ارعىماق» ات سپورتى كەشەنىن ساتىپ الدىق. مەنىڭ قولىمداعى اقپارات بويىنشا قازىر سول كەشەندى سەنىمگەرلىك باسقارۋعا بەرگەلى جاتىر، - دەدى ول ءماسليحاتتىڭ بيۋدجەتتى ناقتىلاۋعا ارنالعان وتىرىسىندا.
دەپۋتات سەنىمگەرلىك باسقارۋعا الۋ تەتىگىنىڭ كۇماندى تۇستارى بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتادى.
- وكىنىشكە قاراي، بيۋدجەتتىڭ، حالىقتىڭ اقشاسىنا سالىنعان نىساندارىمىزدى جەكە كومپانيالارعا بەرۋدىڭ وسىنداي مەحانيزمى بار. سوندا ولار ءبىزدىڭ اقشامىزعا ساتىپ الىنعان نەمەسە سالىنعان عيماراتتى باسقارۋدان اقشا تابادى. مەنىڭشە، بۇل بيۋدجەتتىك شارۋاشىلىقتى باسقارۋدىڭ، بيۋدجەتتى جۇمساۋدىڭ سونشالىق ءتيىمدى ءتاسىلى ەمەس. سوندىقتان وسى جاعدايدى تاعى ءبىر تالداپ شىقسا دەگەن ءوتىنىشىم بار. ويتكەنى و باستا اتالعان نىسان ەرەكشە بالالارعا يپپوتەراپيا قىزمەتىن كورسەتۋ ءۇشىن ساتىپ الىنىپ جاتقانى، بالالاردىڭ ءبارى اقىسىز كىرە الاتىنى ايتىلعان. ءبىراق ادەتتە سەنىمگەرلىك باسقارۋشى كەلگەن سوڭ قىزمەتتىڭ كوبىن اقىلى ەتە باستايدى، - دەدى ۆلاديسلاۆ سەرگەيەۆ.
استانا قالاسى اكىمىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى نۇرلان نۇركەنوۆ بۇل ماسەلەنى پىسىقتاۋ ءۇشىن اتالمىش كومپانيا وكىلدەرىمەن ءوزى كەزدەسەتىنىن ايتتى.
- اتشابار ماسەلەسىن كەلسەك، ارىپتەستەرىمنەن، ونىڭ ىشىندە ۆاسيلي ليەۆيتتەن (استانا قالاسى دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت باسقارماسىنىڭ باسشىسى - رەد. ) سەنىمگەرلىك باسقارۋمەن بايلانىستى جاعدايدى ناقتىلاۋدى سۇرايمىن. مەن سىزدەر بۇل ماسەلەنى پىسىقتاعاندارىڭىزعا، سەنىمگەرلىك باسقارۋعا بەرۋ باسقارۋ ساپاسىن ايتارلىقتاي جاقسارتاتىنىنا سەنىمدىمىن. سەنىمگەرلىك باسقارۋ قالاي جۇزەگە اساتىنىن تاعى ءبىر پىسىقتاۋ كەرەك. سەنىمگەرلىك باسقارۋشىعا الاتىندار حالىقپەن قالاي جۇمىس ىستەمەكشى، قىزمەتتەر قانشالىقتى اقىلى بولادى؟ وسىنىڭ ءبارىن ناقتىلاۋ قاجەت. نىسان سەنىمگەرلىك باسقارۋعا بەرىلىپ بىتكەن كەزدە حالىق ونىڭ قالاي جۇمىس ىستەيتىنىن ءبىلىپ وتىرۋى كەرەك، - دەدى اكىمنىڭ ورىنباسارى.
ۆاسيلي ليەۆيت بۇل ماسەلە قازىر كەلىسسوز ساتىسىندا عانا ەكەنىن ايتتى.
نۇرلان نۇركەنوۆ باسقارما باسشىسىنا سەنىمگەرلىك باسقارۋعا العىسى كەلەتىن كومپانيامەن كەزدەسۋ ۇيىمداستىرۋدى تاپسىردى.
ەسكە سالساق، «ارعىماق» ات-سپورتتىق ساۋىقتىرۋ كەشەنى 2022 -جىلى رەسپۋبليكا كۇنى مەن بالالار جىلىنا وراي اشىلعان بولاتىن.
اۆتور
ەسىمجان ناقتىباي