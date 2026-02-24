استانا اۋەجايى 15- ساۋىردەن باستاپ جۇمىس كەستەسىن وزگەرتەدى
استانا. KAZINFORM - استانا حالىقارالىق اۋەجايىندا 2026 -جىلعى 15 -ءساۋىر مەن 31 -مامىر ارالىعىندا ۇشۋ-قونۋ جولاعىندا جوسپارلى جوندەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلەدى.
- بەكىتىلگەن قۇجاتتاماعا جانە نوتام تالاپتارىنا سايكەس، اتالعان كەزەڭدە ۇشۋ-قونۋ جولاعى كۇن سايىن جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا ساعات 10:00- دەن 18:00- گە دەيىن ۋاقىتشا جابىلادى، - دەلىنگەن استانا حالىقارالىق اۋەجايى تاراتقان حابارلامادا.
جۇرگىزىلەتىن جۇمىستار جوسپارلى سيپاتقا يە جانە اۋەايلاق ينفراقۇرىلىمىن، سونداي-اق جارىق-سيگنالدىق جابدىقتاردى جۇمىسقا جارامدى كۇيدە ۇستاۋعا، ۇشۋ قاۋىپسىزدىگى مەن سەنىمدىلىگىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان.
- جۇمىستار جۇرگىزىلەتىن ۋاقىت ارالىعىندا ورىندالاتىن بارلىق حالىقارالىق جانە ىشكى تۇراقتى رەيستەر تاۋلىكتىڭ ەرتەرەك نەمەسە كەشىرەك ۋاقىتىنا اۋىستىرىلدى.
رەيستەر كەستەسىندەگى وزگەرىستەر اۆياكومپانيالارمەن جانە ۋاكىلەتتى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن الدىن الا كەلىسىلگەن. اۋەجاي ۋاقىتشا شەكتەۋلەردەن تىس كەزەڭدە شتاتتىق رەجيمدە جۇمىسىن جالعاستىرادى.
استانا حالىقارالىق اۋەجايى جولاۋشىلارعا رەيستەردىڭ وزەكتى كەستەسىن اۆياكومپانيالاردان ناقتىلاۋدى ۇسىنىپ، تۇسىنىستىك تانىتقاندارى ءۇشىن العىس بىلدىرەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەلىك وسى كوكتەمدە استانا مەن شىمكەنت اۋەجايلارىندا جوندەۋ جۇمىستارى جوسپارلانعانى تۋرالى جازعان ەدىك.