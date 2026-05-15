استانانىڭ ەكىنشى اۋەجايى قاي جەردە سالىنۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا جاڭا اۋەجاي سالۋ ءۇشىن كەلەشەگى زور ءۇش الاڭ بار. بۇل تۋرالى استانا قالاسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى ەرسىن وتەبايەۆ ايتتى.
- قوسشى، قاراعاندى جانە پاۆلودار تاس جولدارى سىندى ءۇش باعىت بار. ساراپشىلىق توپ جۇمىس ىستەپ جاتىر، - دەپ اتاپ ءوتتى ول پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسى اياسىندا.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، وتكەن جىلدىڭ جەلتوقسانىندا استانا اكىمى جەڭىس قاسىمبەك ەلوردادا ەكىنشى اۋەجاي سالىنۋى مۇمكىن دەگەن قاۋەسەت جونىندە پىكىر بىلدىرگەن ەدى.
- بۇل قاۋەسەت. الايدا بولاشاقتا قوسىمشا اۋەجاي سالۋ قاجەت بولعان جاعدايدا، باس جوسپاردا بىرنەشە ۋچاسكە قاراستىرىلعان،-دەگەن ەدى جەڭىس قاسىمبەك.
اكىمنىڭ ايتۋىنشا، كەز كەلگەن استانا بەلگىلى ءبىر كەزەڭدە ەكىنشى، ءتىپتى ودان دا كوپ اۋەجايلاردىڭ قاجەتتىلىگىنە تاپ بولادى.
- قازىرگى ۋاقىتتا ءبىز قولدانىستاعى اۋەجايدىڭ مۇمكىندىكتەرىن پايدالانۋ باعىتىندا جۇمىس ىستەيمىز. ونىڭ قۋاتىن ەكى ەسەگە ارتتىرۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز. ءبىراق كەلەشەكتە ونىڭ تەمىرجول جەلىلەرىنەن الىس ورنالاسۋىن ەسكەرسەك، مۇنداي جوسپارلار پايدا بولۋى مۇمكىن،-دەدى ول.