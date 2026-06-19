استانانىڭ اكىمشىلىك اۋداندارىنىڭ شەكاراسى قالاي وزگەرەدى
استانا. KAZINFORM - استانا قالاسىنىڭ كەيبىر اۋداندارىنىڭ شەكارالارىن وزگەرتۋ جانە بەلگىلەۋ، سونداي-اق وسىعان بايلانىستى اكىمدىك پەن ءماسليحاتتىڭ بۇرىن قابىلدانعان بىرلەسكەن قاۋلىلارى مەن شەشىمدەرىنە وزگەرىستەر ەنگىزۋ تۋرالى جوبا قوعامدىق كەڭەستىڭ ەسكەرتۋلەرىمەن ماقۇلداندى.
استانا قالاسىنىڭ ساۋلەت، قالا قۇرىلىسى جانە جەر قاتىناستارى باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى باحتيار ءىلياسوۆتىڭ ايتۋىنشا، 2025-جىلى قالا شەكاراسىن بەلگىلەۋ بويىنشا جۇرگىزىلگەن جۇمىستاردىڭ قورىتىندىسى نەگىزىندە استانانىڭ ناقتى شەكارالارى مەن اكىمشىلىك اۋداندارىنىڭ اۋماقتارى ناقتىلانعان.
قالانىڭ جالپى اۋماعى 79733 گەكتاردى قۇرادى. سونىمەن قاتار وزەن ارناسى بويىمەن وتەتىن كەيبىر اۋداندىق شەكارالاردا اۋماقتاردىڭ ناقتى وزگەرۋى ورىن الىپ، اكىمشىلىك اۋدانداردىڭ شەكارالارى مەن كولەمى قايتا ايقىندالدى.
- اتالعان ناقتىلاۋلاردى ەسكەرە وتىرىپ، اۋدانداردىڭ اۋماقتارى مىناداي بولىپ بەلگىلەندى: بايقوڭىر اۋدانى - 18190 گەكتار، سارىارقا اۋدانى - 7144 گەكتار، الماتى اۋدانى - 8412 گەكتار، ەسىل اۋدانى - 20518 گەكتار، نۇرا اۋدانى - 18516 گەكتار، سارايشىق اۋدانى - 6953 گەكتار، - دەدى ول.
بايانداماشىنىڭ سوزىنشە، جۇرگىزىلگەن جۇمىستار ناتيجەسىندە ءار اۋداننىڭ شەكاراسى مەن اۋماعىندا بولماشى وزگەرىستەر ورىن العان. ۇسىنىلىپ وتىرعان جوبالار اۋدانداردىڭ ناقتى اۋماقتارىن قولدانىستاعى قۇجاتتارمەن سايكەستەندىرۋ ماقساتىندا قابىلدانادى.
وتىرىسقا قاتىسۋشىلار قۇجاتتى قوسىمشا پىسىقتاۋ قاجەتتىگىن كوتەردى.
اتاپ ايتقاندا، اۋدان شەكارالارىنىڭ وزگەرۋى الداعى سايلاۋ ۋچاسكەلەرىنىڭ ورنالاسۋى مەن بولىنۋىنە قالاي اسەر ەتەتىنىنە قاتىستى ماسەلە ءسوز بولدى. دەپۋتاتتار الداعى سايلاۋ ناۋقانىنىڭ ساياسي ماڭىزىن ەسكەرە وتىرىپ، اتالعان وزگەرىستەر بويىنشا جان-جاقتى تالداۋ جۇرگىزۋدى جانە تولىق ەسەپ ۇسىنۋدى سۇرادى.
تالقىلاۋ قورىتىندىسىندا جوبا ءماسليحاتتىڭ ءتيىستى ەسكەرتۋلەرى مەن ۇسىنىستارىن ەسكەرە وتىرىپ قابىلداندى.
استانادا سۋ جانە كارىز ينفراقۇرىلىمىن جاڭعىرتۋعا 20 عا جۋىق جوبا ىسكە اسادى.