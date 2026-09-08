استانالىق وقۋشىلار كىتاپ وقىپ، ۆەلوسيپەد ۇتىپ الا الادى
استانا. قازاقپارات - استانادا وقۋشىلار مەن پەداگوگتەردى كىتاپ وقۋعا ىنتالاندىراتىن «كىتاپ وقيتىن ۇلت» مارافونى باستالدى. جوبا «زەردەلى ۇلت» باستاماسى اياسىندا ۇيىمداستىرىلىپ وتىر، دەپ حابارلايدى «24KZ».
استانا قالاسى اكىمدىگىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، مارافونعا 6- 10- سىنىپ وقۋشىلارى مەن پەداگوگتەر قاتىسادى. قاتىسۋشىلار «كىتاپ وقيتىن مەكتەپ» جانە «كىتاپ وقيتىن پەداگوگ» باعىتتارى بويىنشا باق سىنايدى. التى ايعا جوسپارلانعان جوبا بارىسىندا قاتىسۋشىلار 15 كىتاپ وقىپ، ءتورت كەزەڭنەن وتەدى.
ولار ءار شىعارما بويىنشا نەگىزگى بەس ويدى انىقتاپ، كىتاپ مازمۇنىن بۋكترەيلەر، ينفوگرافيكا، دەبات جانە باسقا دا شىعارماشىلىق فورماتتار ارقىلى تانىستىرادى. سونىمەن قاتار قاتىسۋشىلار وقىعان شىعارمالارى نەگىزىندە وزەكتى سۇراقتار ازىرلەپ، كىتاپتاعى يدەيالاردىڭ كۇندەلىكتى ومىردە جانە پەداگوگيكالىق تاجىريبەدە قولدانىلۋىن كورسەتەدى. مارافون قورىتىندىسى بويىنشا ۇزدىك وقىرماندارعا جۇلدە بەرىلەدى. ەڭ بەلسەندى بەس قاتىسۋشى ۆەلوسيپەدپەن ماراپاتتالادى. ونىڭ تورتەۋى وقۋشىلارعا، بىرەۋى پەداگوگكە تابىستالادى.
ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا، جوبا بالالار مەن ۇستازدار اراسىندا تۇراقتى وقۋ مادەنيەتىن قالىپتاستىرىپ، كىتاپ مازمۇنىن تالداۋ جانە ءوز ويىن شىعارماشىلىق تۇرعىدا جەتكىزۋ داعدىلارىن دامىتۋعا باعىتتالعان.