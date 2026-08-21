استانالىق ۇستاز ەرەكشە بالالارعا ماتەماتيكانى ۇيرەتۋدىڭ جاڭا ءادىسىن ويلاپ تاپتى
استانا. KAZINFORM - ەرەكشە بالالارعا ماتەماتيكانى ۇيرەتكەن استانالىق ۇستازدىڭ ءادىسى ناتيجە بەردى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
استانا قالاسىنداعى 96-مەكتەپ-گيمنازياسىنىڭ ماتەماتيكا ءپانىنىڭ ۇستازى، پەداگوگ-نوۆاتور ايگۇل قايرات قىزى ەرەكشە ءبىلىم بەرۋ قاجەتتىلىكتەرى بار وقۋشىلارعا ماتەماتيكانى ءتيىمدى مەڭگەرتۋدىڭ اۆتورلىق ادىستەمەسىن قولدانىپ كەلەدى. ۇستاز سينگاپۋرلىق ماتەماتيكا كۋرسىن جۇرگىزىپ، ماتەماتيكالىق ۇعىمداردى ارنايى مانيپۋلياتيۆتەر - كورنەكى ءارى قولمەن ۇستاۋعا بولاتىن وقۋ قۇرالدارى ارقىلى تۇسىندىرەدى.
بۇل ءادىس وقۋشىلارعا ابستراكتىلى ساندار مەن ماتەماتيكالىق ۇعىمداردى تەك تىڭداۋ ارقىلى ەمەس، كوزبەن كورىپ، قولمەن ۇستاپ، ناقتى ارەكەت ارقىلى مەڭگەرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
پەداگوگتىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي ءتاسىل بالالاردىڭ پانگە دەگەن قىزىعۋشىلىعىن ارتتىرىپ، ساباقتاعى بەلسەندىلىگىن كۇشەيتۋگە ىقپال ەتەدى. اتا-انالار مەن ۇستازدار دا وقۋشىلاردىڭ ماتەماتيكاعا دەگەن ىنتاسى ارتقانىن بايقاعان.
- ادىستەمەنىڭ تاعى ءبىر ەرەكشەلىگى - وقۋشىلاردىڭ ماتەماتيكالىق ۇعىمداردى مانيپۋلياتيۆتەر ارقىلى مەڭگەرىپ قانا قويماي، ولاردى اعىلشىن تىلىندە تۇسىندىرە ءبىلۋى. بۇل بالانىڭ ماتەماتيكالىق ءبىلىمىن تەرەڭدەتىپ، لوگيكالىق ويلاۋ جانە تىلدىك داعدىلارىن قاتار دامىتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەيدى ول.
پەداگوگتىڭ اۆتورلىق ءتاسىلىنىڭ تيىمدىلىگى وقۋشىلاردىڭ جەتىستىكتەرىنەن دە كورىنىس تاپتى. ايگۇل قايرات قىزى دايىنداعان وقۋشىلار حالىقارالىق سينگاپۋرلىق ماتەماتيكا وليمپياداسىنىڭ وڭىرلىك كەزەڭىندە I جانە Ⅲ ورىنداردى يەلەنىپ، مالايزيادا وتەتىن حالىقارالىق كەزەڭگە جولداما الدى. بۇل - زاماناۋي وقىتۋ ادىستەرىن ءتيىمدى قولدانۋدىڭ، پەداگوگتىڭ كاسىبي ىزدەنىسىنىڭ جانە وقۋشىلاردىڭ تاباندىلىعىنىڭ ناتيجەسى.
ايگۇل قايرات قىزىنىڭ تاجىريبەسى ەرەكشە ءبىلىم بەرۋ قاجەتتىلىكتەرى بار بالالارعا ماتەماتيكانى وقىتۋدا كورنەكىلىك پەن پراكتيكالىق ارەكەتتى ۇشتاستىرۋدىڭ تيىمدىلىگىن كورسەتەدى. مۇنداي ءادىس وقۋشىلاردىڭ پانگە قىزىعۋشىلىعىن ارتتىرىپ قانا قويماي، ولاردىڭ ءوز مۇمكىندىگىنە دەگەن سەنىمىن قالىپتاستىرۋعا دا ىقپال ەتەدى.
بۇدان بۇرىن قازاقستاندىق وقۋشىلار ماتەماتيكا وليمپياداسىندا الەمنىڭ ۇزدىك 25 قۇراماسىنىڭ قاتارىنا ەنگەنىن جازعانبىز.