استاناعا الىس شەتەلدەن كەلگەندەردىڭ كوبى قىتاي مەن موڭعوليا ازاماتتارى
استانا. KAZINFORM - استاناعا الىس شەتەلدەن كەلەتىن ميگرانتتار اراسىندا قىتاي مەن موڭعوليا ازاماتتارىنىڭ ۇلەسى جوعارى. بۇل تۋرالى اگەنتتىكتىڭ رەسمي ساۋالىنا جاۋاپ بەرگەن استانا قالاسى بويىنشا ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى دەپارتامەنتى ءمالىم ەتتى.
دەپارتامەنت مالىمەتىنشە، 2026-جىلدىڭ قاڭتار-ناۋرىز ايلارىندا استاناعا ت م د قۇرامىنا كىرمەيتىن مەملەكەتتەردەن 394 ادام كەلگەن. ونىڭ 313^ ءى قىتاي، 42 ءسى موڭعوليا ازاماتتارى. وسىلايشا، الىس شەتەلدەن كەلگەن كوشى-قون اعىنىنىڭ شامامەن 90 پايىزى وسى ەكى ەلدىڭ ۇلەسىنە تيەسىلى.
2024-جىلى قىتايدان قازاقستان استاناسىنا 537 ادام، موڭعوليادان 342 ادام قونىس اۋدارعان. سالىستىرۋ ءۇشىن ايتساق، ا ق ش- تان 25 ادام، گەرمانيادان 36 ادام، كورەيا رەسپۋبليكاسىنان 10 ادام كەلگەن.
دەپارتامەنتتىڭ مالىمەتىنە قاراعاندا، قىتايمەن اراداعى كوشى-قوننىڭ وڭ كورسەتكىشى سوڭعى جىلدارى ساقتالىپ كەلەدى. ماسەلەن، 2020-جىلى بۇل كورسەتكىش 201 ادامدى قۇراسا، 2025-جىلى 614 ادامعا دەيىن وسكەن.
سونداي-اق دەپارتامەنت كوشى-قون ۇدەرىستەرىنە ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتىڭ دامۋى، ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى الماسۋلار جانە ەلدەر اراسىنداعى ەڭبەك موبيلدىلىگى سياقتى الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق فاكتورلار اسەر ەتەتىنىن اتاپ ءوتتى.
بۇعان دەيىن قازاقستاندا بوسقىن مارتەبەسى بار ادامدارعا قاتىستى وزگەرىستەر ەنگىزىلەتىنى بەلگىلى بولعان ەدى.