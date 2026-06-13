KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    استاناعا الىس شەتەلدەن كەلگەندەردىڭ كوبى قىتاي مەن موڭعوليا ازاماتتارى

    استانا. KAZINFORM - استاناعا الىس شەتەلدەن كەلەتىن ميگرانتتار اراسىندا قىتاي مەن موڭعوليا ازاماتتارىنىڭ ۇلەسى جوعارى. بۇل تۋرالى اگەنتتىكتىڭ رەسمي ساۋالىنا جاۋاپ بەرگەن استانا قالاسى بويىنشا ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى دەپارتامەنتى ءمالىم ەتتى.

    ا
    Фото: Canva

    دەپارتامەنت مالىمەتىنشە، 2026-جىلدىڭ قاڭتار-ناۋرىز ايلارىندا استاناعا ت م د قۇرامىنا كىرمەيتىن مەملەكەتتەردەن 394 ادام كەلگەن. ونىڭ 313^ ءى قىتاي، 42 ءسى موڭعوليا ازاماتتارى. وسىلايشا، الىس شەتەلدەن كەلگەن كوشى-قون اعىنىنىڭ شامامەن 90 پايىزى وسى ەكى ەلدىڭ ۇلەسىنە تيەسىلى.

    2024-جىلى قىتايدان قازاقستان استاناسىنا 537 ادام، موڭعوليادان 342 ادام قونىس اۋدارعان. سالىستىرۋ ءۇشىن ايتساق، ا ق ش- تان 25 ادام، گەرمانيادان 36 ادام، كورەيا رەسپۋبليكاسىنان 10 ادام كەلگەن.

    دەپارتامەنتتىڭ مالىمەتىنە قاراعاندا، قىتايمەن اراداعى كوشى-قوننىڭ وڭ كورسەتكىشى سوڭعى جىلدارى ساقتالىپ كەلەدى. ماسەلەن، 2020-جىلى بۇل كورسەتكىش 201 ادامدى قۇراسا، 2025-جىلى 614 ادامعا دەيىن وسكەن.

    سونداي-اق دەپارتامەنت كوشى-قون ۇدەرىستەرىنە ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتىڭ دامۋى، ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى الماسۋلار جانە ەلدەر اراسىنداعى ەڭبەك موبيلدىلىگى سياقتى الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق فاكتورلار اسەر ەتەتىنىن اتاپ ءوتتى.

    بۇعان دەيىن قازاقستاندا بوسقىن مارتەبەسى بار ادامدارعا قاتىستى وزگەرىستەر ەنگىزىلەتىنى بەلگىلى بولعان ەدى.

    بيلىك جانە ساياسات
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور