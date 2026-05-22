استاناداعى كامەرالار 40 مىڭنان استام قۇقىقبۇزۋشىلىقتى انىقتادى
استانا. KAZINFORM - استانا قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ جەدەل باسقارۋ ورتالىعى Kazinform ءتىلشىسىنىڭ ساۋالىنا جاۋاپ بەرىپ، ەلوردادا جۇمىس ىستەپ تۇرعان بەينەباقىلاۋ جۇيەسىنىڭ اۋقىمى مەن ونىڭ قۇقىقبۇزۋشىلىقتاردى انىقتاۋعا تيگىزىپ وتىرعان ىقپالى جونىندە مالىمەت بەردى.
جاۋاپقا سايكەس، استانا پد جەدەل باسقارۋ ورتالىعىنا 50 مىڭنان استام بەينەباقىلاۋ كامەراسى قوسىلعان. ولاردىڭ 3 مىڭنان استامى جەدەل باسقارۋ ورتالىعىنىڭ ءوز قاراماعىندا. قالعان بولىگى قالالىق جانە كوممەرتسيالىق بەينەباقىلاۋ جۇيەلەرىنە بىرىكتىرىلگەن.
ولاردىڭ قاتارىندا SergekVMS («كوركەم تەلەكوم» ج ش س)، «بۇلتتى باقىلاۋ» جانە O. ،P ،E ،R («Cerebro Innovation Technologies» ج ش س) جۇيەلەرى بار. ولار قالالىق ورتاداعى باقىلاۋ اياسىن كەڭەيتىپ وتىر.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، قاراستىرىلىپ وتىرعان - 2025-جىل مەن 2026-جىلدىڭ العاشقى ءتورت ايىنداعى كەزەڭدە - بەينەباقىلاۋ جۇيەسى ارقىلى شامامەن 3 مىڭ قىلمىس اشىلىپ، 40 مىڭنان استام اكىمشىلىك قۇقىقبۇزۋشىلىق انىقتالعان.
پوليتسيا دەپارتامەنتى ءتۇرلى بەينەباقىلاۋ پلاتفورمالارىن ءبىرىڭعاي باسقارۋ ورتالىعىنا بىرىكتىرۋ وقيعالارعا جەدەل ارەكەت ەتۋگە مۇمكىندىك بەرىپ، ءىرى مەگاپوليستەگى قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىراتىنىن اتاپ ءوتتى.
بۇعان دەيىن استانادا بەينەباقىلاۋ كامەرالارىنىڭ سانى ءبىر جىلدا ەكى ەسەگە ارتقانىن جازعان بولاتىنبىز.