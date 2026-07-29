استاناداعى «بولاشاق ويىندارى» فيدجيتال-قوزعالىسقا تىڭ سەرپىن بەرەدى - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ «بولاشاق ويىندارى - 2026» حالىقارالىق تۋرنيرىنىڭ رەسمي اشىلۋىندا ءسوز سويلەدى.
- بۇگىن ءبىز «بولاشاق ويىندارى - 2026» حالىقارالىق سايىسىن باستايمىز. بۇل - ەلدەرىمىز اراسىنداعى دوستىق قارىم-قاتىناستى نىعايتاتىن، ماعىناسى ايرىقشا تاريحي ءىس-شارا. ءدۇبىرلى دودا بيىل قازاقستاندا العاش رەت ءوتىپ جاتىر. ءبىز ءۇشىن بۇل زور مارتەبە. جاڭا عانا رەسەي پرەزيدەنتى قازاقستانعا جانە بارشا سپورتشىلارعا ارنايى قۇتتىقتاۋىن جولدادى. ىستىق ىقىلاسى ءۇشىن رەسەي كوشباسشىسى ۆلاديمير ۆلاديمير ۇلى پۋتينگە زور ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن، - دەدى پرەزيدەنت.
سالتاناتتى كەشكە وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەۆ، قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ جانە تاجىكستان پرەزيدەنتى ەمومالي راحمون قاتىسىپ جاتىر. پرەزيدەنت باۋىرلاس ەلدەردىڭ باسشىلارىنا جانە رەسمي دەلەگاتسيا جەتەكشىلەرىنە العىس ايتتى.
- بارشاڭىزعا ءمالىم، بولاشاق ويىندارى - رەسەيدىڭ باستاماسىمەن جۇزەگە اسقان جوبا. بۇل جوبانىڭ ءساتتى ىسكە اسۋى پرەزيدەنت ۆلاديمير پۋتيننىڭ ارقاسى دەۋگە تولىق نەگىز بار. از ۋاقىت ىشىندە بۇل جارىس جاھاندىق دەڭگەيدەگى سايىسقا اينالدى. ءبىرىنشى جوبا قازان قالاسىندا ءوتىپ، سودان كەيىن ءابۋ دابيدە جالعاسىن تاپتى. ال بۇگىن ءبارىمىز ۇلى دالا توسىندە باس قوسىپ وتىرمىز، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
«بولاشاق ويىندارىنا» قاتىسۋ ءۇشىن استاناعا وتىزدان استام مەملەكەتتەن 800-گە جۋىق سپورتشى كەلدى.
- استاناداعى بولاشاق ويىندارى كلاسسيكالىق سپورت پەن كيبەريندۋستريانى توعىستىرعان جاھاندىق فيدجيتال-قوزعالىسقا تىڭ سەرپىن بەرەدى دەپ سەنەمىن، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ەسكە سالا كەتەيىك، «بولاشاق ويىندارى - 2026» تۋرنيرى استانادا 29 -شىلدە مەن 9 -تامىز ارالىعىندا وتەدى. جارىسقا 34 ەلدەن 800-دەن استام سپورتشى قاتىسادى.
تۋرنيردىڭ جالپى جۇلدە قورى 4 ميلليون 650 مىڭ ا ق ش دوللارى.