استانادا زاڭسىز تۇراققا قويىلعان 400 دەن استام كولىك ەۆاكۋاتسيالاندى
استانا. KAZINFORM - استانا قالاسىنىڭ جول قوزعالىسىن ۇيىمداستىرۋ ورتالىعى ەلوردادا جول قوزعالىسى ەرەجەسىن بۇزۋشىلارعا قاتىستى باقىلاۋدى كۇشەيتتى.
استانا ءماسليحاتى دەپۋتاتتارىنا ورتالىقتىڭ موبيلدى اۆتوماتتاندىرىلعان باعدارلامالىق كەشەندەرىنىڭ جۇمىسى تانىستىرىلدى.
قازىرگى ۋاقىتتا قالادا 12 موبيلدى كەشەن جۇمىس ىستەيدى.
مامانداردىڭ مالىمەتىنشە، ولار كۇن سايىن جول قوزعالىسى ەرەجەسىن بۇزۋدىڭ 1,5 مىڭنان استام دەرەگىن تىركەيدى.
قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ ىشىندە كولىكتى رۇقسات ەتىلمەگەن جەرگە توقتاتۋ جانە تۇراققا قويۋ جاعدايلارى ءجيى كەزدەسەدى.
جول قوزعالىسىن ۇيىمداستىرۋ ورتالىعى مۇنداي ارەكەتتەردىڭ قالا كوشەلەرىندەگى كولىك قوزعالىسىنا كەرى اسەر ەتەتىنىن اتاپ ءوتتى.
- رەتسىز قويىلعان كولىكتەر جولداعى قوزعالىس جىلدامدىعىن تومەندەتىپ، كەپتەلىس تۋدىرادى.
سونىمەن قاتار ولار جاياۋ جۇرگىنشىلەرگە قاۋىپ ءتوندىرىپ، جەدەل جاردەم مەن ءورت ءسوندىرۋ قىزمەتتەرىنىڭ قوزعالىسىنا كەدەرگى كەلتىرەدى، - دەپ جازدى استانا اكىمدىگىنەن.
مالىمەتكە سايكەس، 2026 -جىلعى 25 -ساۋىردەن بەرى ەرەجەنى ورەسكەل بۇزعان جۇرگىزۋشىلەردىڭ زاڭسىز قويىلعان 400 دەن استام كولىگى ەۆاكۋاتسيالانعان.
ايتا كەتەيىك، استانا قالاسىنىڭ جول قوزعالىسىن ۇيىمداستىرۋ ورتالىعى جول قاۋىپسىزدىگىن ارتتىرۋ جانە قالاداعى كولىك قوزعالىسىن رەتتەۋ باعىتىندا جۇمىس جۇرگىزىپ كەلەدى.
بۇعان دەيىن استانادا بىرنەشە جول ۋچاسكەسىندە قوزعالىس شەكتەلەتىنى حابارلاندى.