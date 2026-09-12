استانادا ينتەرنەت ماسەلەسىن جارىق باعانالارى ارقىلى شەشپەك
استانا. KAZINFORM - استانادا موبيلدى بايلانىس ساپاسى مەن موبيلدى ينتەرنەتتىڭ قامتۋ ايماعىن جاقسارتۋعا، سونداي-اق ەلوردانىڭ تەلەكوممۋنيكاتسيالىق ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋعا باعىتتالعان قوس ماقساتتاعى تىرەكتەردى ورناتۋ جوباسى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
بۇگىندە قالادا كوشە جارىعىن قامتاماسىز ەتۋ جانە بايلانىس جابدىقتارىن ورنالاستىرۋ فۋنكتسيالارىن بىرىكتىرەتىن وسىنداي 12 نىسان ورناتىلدى.
ءبىر قاراعاندا، مۇنداي قۇرىلعىلاردىڭ كادىمگى جارىقتاندىرۋ تىرەكتەرىنەن ايىرماشىلىعى بايقالا بەرمەيدى. الايدا ولاردىڭ ىشىندە قالانىڭ تەلەكوممۋنيكاتسيالىق جەلىسىن دامىتۋعا ارنالعان موبيلدى بايلانىس جابدىقتارى ورنالاستىرىلادى.
زاماناۋي قالا ءۇشىن مۇنداي شەشىمنىڭ ماڭىزى ەرەكشە. قوس ماقساتتاعى تىرەكتەر بايلانىس جابدىقتارىن قولدانىستاعى قالالىق ورتاعا تىكەلەي كىرىكتىرۋگە جانە كەڭىستىكتى بارىنشا ءتيىمدى پايدالانۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
تەحنيكالىق ەلەمەنتتەر قۇرىلىمنىڭ ىشىنە ورنالاستىرىلادى. سونىڭ ارقاسىندا تىرەكتەردىڭ سىرتقى كەلبەتى ىقشام ءارى جيناقى بولىپ ساقتالىپ، ەلوردانىڭ ءبىرىڭعاي ديزاين-كودىنا سايكەس كەلەدى.
جوبا استانا قالاسى اكىمدىگىنىڭ سيفرلاندىرۋ جانە مەملەكەتتىك قىزمەت باسقارماسى مەن Beeline قازاقستان موبيلدى وپەراتورىنىڭ بىرلەسۋىمەن جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.
- جوبانىڭ نەگىزگى ماقساتى - قالاداعى موبيلدى بايلانىس ساپاسى مەن ءموبيلدى ينتەرنەتتىڭ قامتۋ دەڭگەيىن ارتتىرۋ. ەلوردا دامىعان سايىن تەلەكوممۋنيكاتسيالىق ينفراقۇرىلىمعا قويىلاتىن تالاپتار دا ارتىپ كەلەدى. قوس ماقساتتاعى تىرەكتەر قاجەتتى جابدىقتاردى جارىقتاندىرۋ ينفراقۇرىلىمىمەن بىرىكتىرە وتىرىپ، قالالىق ورتادا تىكەلەي ورنالاستىرۋعا جانە كەڭىستىكتى قوسىمشا قۇرىلىمدارمەن شامادان تىس جۇكتەمەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. بۇل - زاماناۋي قالانىڭ ەرەكشەلىكتەرىن ەسكەرە وتىرىپ، سيفرلىق ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن پراكتيكالىق شەشىم، - دەپ اتاپ ءوتتى استانا قالاسىنىڭ سيفرلاندىرۋ جانە مەملەكەتتىك قىزمەت باسقارماسىنىڭ باسشىسى بەرىك احمەتوۆ.
الداعى ۋاقىتتا مۇنداي نىسانداردىڭ فۋنكسيونالىن كەڭەيتۋگە بولادى. تىرەكتەر بەينەباقىلاۋ كامەرالارى مەن اۋا ساپاسىن ولشەيتىن داتچيكتەردەن باستاپ ينتەللەكتۋالدى جارىقتاندىرۋ جۇيەلەرى مەن Smart City تەحنولوگيالارىنىڭ وزگە دە شەشىمدەرىن ورنالاستىرۋعا ارنالعان ينفراقۇرىلىم رەتىندە پايدالانىلۋى مۇمكىن.
بۇعان دەيىن قىركۇيەكتىڭ سوڭىنا دەيىن 50 باعىتتاعى 124 پويىزعا Starlink ينتەرنەت جۇيەسى ورناتىلاتىنىن جازعانبىز.