استانادا ورتالىق ازياداعى جياڭسۋ پروۆينتسياسىنىڭ ورتالىعى اشىلدى
استانا. KAZINFORM - استانادا قازاقستان مەن قىتايدىڭ مەملەكەتتىك ورگاندارى مەن بيزنەس قاۋىمداستىعى وكىلدەرىنىڭ قاتىسۋىمەن «قىتاي (جياڭسۋ پروۆينتسياسى) - قازاقستان» ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق فورۋمى ءوتتى.
ءىس-شارا ەكى ەل اراسىنداعى ستراتەگيالىق ارىپتەستىكتى ودان ءارى نىعايتۋعا باعىتتالعان ماڭىزدى ديالوگ الاڭىنا اينالدى.
فورۋم اياسىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ءمينيسترى ارمان شاققاليەۆ پەن قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ جياڭسۋ پروۆينتسياسى پارتيا كوميتەتىنىڭ حاتشىسى سين جانسين ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىقتىڭ كەلەشەگىن تالقىلاپ، ورتالىق ازياداعى جياڭسۋ پروۆينتسياسى ورتالىعىنىڭ اشىلعانىن رەسمي تۇردە جاريالادى.
بۇگىندە قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى قارىم-قاتىناس بۇرىن-سوڭدى بولماعان جوعارى دەڭگەيگە كوتەرىلدى. مەملەكەتتەر باسشىلارى ايقىنداعان ستراتەگيالىق باعىتتىڭ ناتيجەسىندە قىتاي قازاقستاننىڭ نەگىزگى ساۋدا سەرىكتەستەرىنىڭ ءبىرى رەتىندە ءوز ورنىن نىعايتىپ كەلەدى. وتكەن جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ەكىجاقتى تاۋار اينالىمى رەكوردتىق كورسەتكىشكە جەتىپ، 49 ميلليارد ا ق ش دوللارىن قۇرادى.
سونىمەن قاتار قازاقستان قىتايدىڭ ورتالىق ازياداعى باستى ەكونوميكالىق سەرىكتەسى سانالادى. قازىرگى تاڭدا قىتايدىڭ ءوڭىر ەلدەرىمەن جالپى ساۋدا كولەمىنىڭ شامامەن 60 پايىزى قازاقستاننىڭ ۇلەسىنە تيەسىلى.
- مەملەكەتتەرىمىز باسشىلارىنىڭ ستراتەگيالىق كوزقاراسى مەن ءوزارا سەنىمگە نەگىزدەلگەن ساياساتىنىڭ ارقاسىندا قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۇراقتى ەكونوميكالىق ءوسىمنىڭ جانە وڭىرلىك ءوزارا بايلانىستاردى دامىتۋدىڭ ماڭىزدى فاكتورى بولىپ وتىر. بۇگىندە ءبىز جياڭسۋ پروۆينتسياسىنىڭ كاسىپكەرلەرىن ونەركاسىپ، اگروونەركاسىپتىك وڭدەۋ، مۇناي-گاز حيمياسى جانە سيفرلىق تەحنولوگيالار سالالارىنداعى بىرلەسكەن جوبالاردى ىسكە اسىرۋعا شاقىرامىز. استاناداعى جياڭسۋ ورتالىعىنىڭ اشىلۋى ءوزارا ءتيىمدى سەرىكتەستىكتىڭ زاڭدى جالعاسى ءارى جاڭا وندىرىستىك تىزبەكتەردى قالىپتاستىرۋدىڭ ءتيىمدى قۇرالى بولادى دەپ سەنەمىن، - دەدى فورۋم بارىسىندا ق ر ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ءمينيسترى ارمان شاققاليەۆ.
فورۋمدا قازاقستاندىق تاراپ ەلىمىزدىڭ ينۆەستيتسيالىق مۇمكىندىكتەرىن تانىستىرىپ، جياڭسۋ پروۆينتسياسىنىڭ كومپانيالارىن جاڭارتىلاتىن ەنەرگيا كوزدەرى، ەلەكتروندىق ساۋدا جانە كولىك- لوگيستيكا سالالارىنداعى بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا شاقىردى.
ءىس-شارانىڭ ماڭىزدى ناتيجەلەرىنىڭ ءبىرى لوگيستيكا سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ تۋرالى كەلىسىم بولدى. اتاپ ايتقاندا، اقتاۋ پورتىندا جاڭا كونتەينەرلىك جوبانى ىسكە اسىرۋ جوسپارلانۋدا. بۇل جوبا «ەسىكتەن شەكاراعا دەيىن» قاعيداتى بويىنشا قۇرىلاتىن ءبىرىڭعاي لوگيستيكالىق تىزبەكتىڭ قۇرامداس بولىگىنە اينالادى.
سونداي-اق تاراپتار قازاقستان ەكسپورتىنىڭ قۇرىلىمىن ءارتاراپتاندىرۋ جونىندە ۋاعدالاستى. الداعى كەزەڭدە جياڭسۋ پروۆينتسياسىنا قازاقستاندىق ءبيداي، ەت جانە بال ونىمدەرىن جەتكىزۋ كولەمىن ۇلعايتۋ كوزدەلىپ وتىر.
فورۋم بارىسىندا الەمدەگى جەتەكشى يندۋستريالىق وڭىرلەردىڭ ءبىرى سانالاتىن جياڭسۋ پروۆينتسياسىنىڭ الەۋەتىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. ونىڭ ونەركاسىپتىك ءوندىرىس كولەمى الەمدىك ءوندىرىستىڭ شامامەن 4 پايىزىن قۇرايدى. قازىرگى ۋاقىتتا تسزيانسۋ كومپانيالارى قازاقستاندا 63 ينۆەستيتسيالىق جوبانى جۇزەگە اسىرىپ جاتىر. بۇل كورسەتكىش پروۆينتسيانىڭ ورتالىق ازيا ەلدەرىنە سالعان ينۆەستيتسيالارىنىڭ جالپى كولەمىنىڭ 47 پايىزىنا تەڭ.
- قىتاي مەن قازاقستان - ورتاق بولاشاققا ۇمتىلعان جاقىن دوستار ءارى سەنىمدى سەرىكتەستەر. ەكى ەل اراسىندا بىرەگەي ستراتەگيالىق ارىپتەستىك قالىپتاسقان. ەكونوميكالارىمىز ءبىرىن-ءبىرى تولىقتىرىپ وتىر، سوندىقتان ءوزارا ساۋدا كولەمىن ەكى ەسەگە ارتتىرۋعا تولىق مۇمكىندىك بار دەپ ەسەپتەيمىن. ءبىز جاساندى ينتەللەكت، جاسىل ەكونوميكا جانە ەلەكتروندىق كوممەرتسيا سياقتى جاڭا باعىتتار بويىنشا ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا جانە ەكىجاقتى ينۆەستيتسيالار ءۇشىن قولايلى جاعداي جاساۋعا نيەتتىمىز، - دەدى جياڭسۋ پروۆينتسياسى پارتيا كوميتەتىنىڭ حاتشىسى سين جانسين.
استانادا اشىلعان ورتالىق ازياداعى جياڭسۋ ورتالىعى قىتايلىق كومپانيالارعا ارنالعان ءبىرىڭعاي سەرۆيستىك حاب قىزمەتىن اتقارادى. ورتالىق كونسالتينگتىك قولداۋ كورسەتىپ، كورمە قىزمەتىن ۇيىمداستىرۋعا جانە «جىبەك جولى» ەلەكتروندىق كوممەرتسياسىن دامىتۋعا جاردەمدەسەدى.
فورۋم قورىتىندىسى بويىنشا تاراپتار ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى دامىتۋعا، بىرلەسكەن وندىرىستەر قۇرۋعا جانە ساۋدا-ەكونوميكالىق بايلانىستاردى كەڭەيتۋگە ءوزارا مۇددەلى ەكەنىن راستادى.