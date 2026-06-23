استانادا نوبەل سىيلىعىنىڭ يەگەرى مو يان قازاق قالامگەرلەرىمەن كەزدەستى
استانا. قازاقپارات - استاناداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق اكادەميالىق كىتاپحاناسىندا الەمدىك ادەبيەتتىڭ اڭىزى، قىتاي جازۋشىسى، ادەبيەت بويىنشا نوبەل سىيلىعىنىڭ يەگەرى مو يان قازاق زيالى قاۋىمىمەن جانە قالامگەرلەرىمەن كەزدەستى، دەپ حابارلايدى «24KZ».
تۇعىرلى قالامگەردىڭ ەلىمىزگە ساپارى - وتاندىق مادەنيەت كەڭىستىگىندەگى جىلدىڭ ەڭ باستى وقيعالارىنىڭ بىرىنە اينالدى. قازاقستانعا العاش رەت تابان تىرەگەن مارتەبەلى قوناق كىتاپحانانىڭ باي قورىمەن تانىسىپ، تاريحي جانە مادەني قۇندىلىعى جوعارى قولجازبالار مەن سيرەك كەزدەسەتىن قۇجاتتار جيناعىن تاماشالادى. مارتەبەلى مەيمانعا قازاق حالقىنىڭ بىرەگەي جادىگەرلەرى، ۇلتتىق قۇندىلىقتارى، كۇلتەگىن ەسكەرتكىشىنىڭ جادىگەرلىك كوشىرمەسى جانە وتاندىق مەرزىمدى باسپا ءسوز تاريحىنا قاتىستى ماتەريالدار تانىستىرىلدى.
ەركىن فورماتتا وتكەن جۇزدەسۋ بارىسىندا مو يان ءوزىنىڭ شىعارماشىلىق ىزدەنىستەرى، جازۋشىلىق شەبەرحاناسىنىڭ قۇپيالارى تۋرالى سىر شەرتتى. شىعىس ميفولوگياسى مەن رەاليزمدى ۇشتاستىرعان وزىندىك قولتاڭباسى بار قالامگەر ءسوز ونەرىنىڭ قوعام ومىرىندەگى ءرولى مەن ادام بولمىسىن تانۋداعى ماڭىزىنا ەرەكشە توقتالدى.
قازاق جازۋشىلارىمەن بولعان بۇل كەزدەسۋ ەكى ەل اراسىنداعى مادەني-ادەبي بايلانىستى جاڭا بەلەسكە كوتەرۋدىڭ ماڭىزدى قادامى رەتىندە باعالاندى. وتاندىق قالامگەرلەر تاراپىنان نوبەل سىيلىعىنىڭ يەگەرىنە قازاقى داستۇرمەن قۇرمەت كورسەتىلىپ، يىعىنا شاپان جابىلدى.
ايتا كەتەيىك، الەمدىك دەڭگەيدەگى جازۋشىنىڭ قازاقستانعا ساپارى - الماتى قالاسىنان باستالعان بولاتىن. ساپار اياسىندا وتاندىق وقىرماندار ءۇشىن ايتۋلى وقيعا ورىن الدى: مو ياننىڭ قازاق تىلىنە اۋدارىلعان ايگىلى «سارىمساق جىرى» رومانى مەن «ءحالىڭىز قالاي، فولكنەر اعاي؟» اتتى پۋبليتسيستيكالىق جيناعىنىڭ رەسمي تانىستىرىلىمى ءوتتى. بۇل تۋىندىلار ورىس نەمەسە وزگە تىلدەردىڭ دەلدالدىعىنسىز، قىتاي تىلىندەگى ءتۇپنۇسقادان قازاق تىلىنە تىكەلەي جانە كاسىبي دەڭگەيدە اۋدارىلعان. بۇل وتاندىق اۋدارما مەكتەبىنىڭ الەۋەتىن كورسەتەدى.
سونىمەن قاتار، مارتەبەلى مەيمان شىعارماشىلىق ساپارى بارىسىندا جاس تالانتتارعا قولداۋ كورسەتتى: قازاقستان جازۋشىلار وداعى مەن ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ ستراتەگيالىق ارىپتەستىگى اياسىندا ۇيىمداستىرىلعان جاس جازۋشىلاردىڭ ادەبي شەبەرلىك مەكتەبىندە ارنايى ءدارىس وقىدى؛ وتاندىق جاس قالامگەرلەرمەن تاجىريبە ءبولىسىپ، ماتىنمەن جۇمىس ىستەۋدىڭ حالىقارالىق ترەندتەرىنە توقتالدى. قىتاي پروزاسىنىڭ شەبەرى قازاقستاننان العان اسەرى زور ەكەنىن جانە بۇل ساپار ونىڭ بولاشاق شىعارمالارىنا ارقاۋ بولۋى مۇمكىن ەكەنىن جەتكىزدى.