استانادا تىركەۋسىز، قۇجاتسىز جۇرگەندەرگە رەيد كۇشەيتىلدى
استانادا كوشى-قون زاڭناماسىن ساقتاۋ بويىنشا رەيد كۇشەيتىلدى.
پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى 500 دەن اسا ءتۇرلى قۇقىقبۇزۋشىلىقتى انىقتاعان. ولاردىڭ ىشىندە ەڭ كوپ كەزدەسەتىندەرى - كوشى-قون زاڭناماسى تالاپتارىن، جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن، قوعامدىق ءتارتىپتى، اباتتاندىرۋ قاعيدالارىن ساقتاماۋ، سونداي-اق، قوعامدىق ورىنداردى لاستاۋ جانە باسقا دا قۇقىقبۇزۋشىلىقتار.
«تىركەۋسىز نەمەسە جەكە باسىن كۋالاندىراتىن قۇجاتتارسىز تۇرىپ جاتقان ازاماتتارعا قاتىستى 200 دەن اسا دەرەك انىقتالدى. 80 نەن اسا ادام قوعامدىق ورىنداردا ماس كۇيدە جۇرگەن. كامەلەتكە تولماعاندار تۇندە تۇرعىن ۇيدەن تىس جەردە بولۋىنا بايلانىستى 60 قا جۋىق دەرەك تىركەلدى»، - دەدى پوليتسيا.
سونىمەن قاتار، جاياۋ جۇرگىنشىلەرگە جول بەرمەۋگە بايلانىستى 50 گە جۋىق جاعداي انىقتالعان.
الكوگول ونىمدەرىن ساتۋ سالاسىنداعى زاڭناما تالاپتارى ساقتالۋىنا دا ەرەكشە نازار اۋدارىلعان. وسى باعىتتا 7 قۇقىقبۇزۋشىلىق تىركەلگەن.
Massaget.kz