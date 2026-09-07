استانادا تۇرعىنداردى تىركەۋ تارتىبىنە وزگەرىستەر ەنگىزىلدى
استانا. قازاقپارات - استانادا تۇرعىنداردى تۇرعىلىقتى جەرى بويىنشا تىركەۋ ءتارتىبى وزگەردى. ەندى جالعا الۋشىلاردى جانە باسقا دا بوگدە ازاماتتاردى ۋاقىتشا نەمەسە تۇراقتى تىركەۋ كەزىندە ءۇيدىڭ اۋدانى ەسكەرىلەدى.
تۇزەتۋلەرگە سايكەس ءار ادامعا 15 شارشى مەتردەن كەلۋى كەرەك. ەگەر ودان اسىپ كەتكەن جاعدايدا بۇل ءىس مۇمكىن بولمايدى. دەگەنمەن جاڭا تالاپ مۇلىك يەسىنىڭ تۋىستارى مەن وتباسى مۇشەلەرىنە قولدانىلمايدى. وزگەرىس ەرتەڭنەن باستاپ كۇشىنە ەنەدى.
زارينا الداجاروۆا، استانا قالالىق جۇمىسپەن قامتۋ جانە الەۋمەتتىك قورعاۋ باسقارماسىنىڭ ءبولىم باسشىسى:
- بۇل نورماتيۆتىڭ نەگىزگى ماقساتى - «رەزەڭكە پاتەرلەر» دەپ اتالاتىن قۇبىلىستى جويۋ، سونداي-اق ەلوردا تۇرعىندارىن ناقتى ەسەپكە الۋ. مۇندا تۇرعىن ءۇيدىڭ پايدالى الاڭى ەسەپكە الىنادى. وعان جاتىن بولمە، قوناق بولمە جانە بالالار بولمەسى كىرەدى.