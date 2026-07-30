استانادا تاۋلىگىنە ورتا ەسەپپەن 1200 توننا تۇرمىستىق قالدىق جينالادى
استانا. KAZINFORM - استانا قالاسىندا قاتتى تۇرمىستىق قالدىقتاردىڭ كولەمى جىل سايىن ارتىپ كەلەدى. بيىلعى جىلدىڭ جەتى ايىندا رەسمي پوليگونعا 200 مىڭ توننادان استام قاتتى تۇرمىستىق قالدىق شىعارىلعان. بۇل تۋرالى استانا قالاسىنىڭ قورشاعان ورتانى قورعاۋ جانە تابيعاتتى پايدالانۋ باسقارماسى باستىعىنىڭ ورىنباسارى مەدەت دجالپىبايەۆ ءمالىم ەتتى.
سپيكەردىڭ ايتۋىنشا، ەلوردادا كۇن سايىن ورتا ەسەپپەن 1200 توننا تۇرمىستىق قالدىق جينالادى.
- كۇنىنە ورتا ەسەپپەن 1200 توننا قالدىق شىعارىلادى. جينالعان بارلىق قوقىستار سۇرىپتاۋ زاۋىتىنا شىعارىلىپ، قايتا وڭدەۋگە جاتپايتىن قالدىقتار ارنايى كومۋ پوليگونىنا شىعارىلادى. قاتتى تۇرمىستىق كوممۋنالدىق قالدىقتاردى جيناۋ مەن تاسىمالداۋدا قالادا 3 جەكە مەنشىك قوقىس تاسىمالداۋشى ۇيىم جۇزەگە اسىرادى، - دەدى ول استانا قالاسىنىڭ كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى الاڭىندا وتكەن بريفينگتە.
سونداي-اق مەدەت دجالپىبايەۆ قالدىقتاردى باسقارۋ جۇيەسىن جەتىلدىرۋ باعىتىندا ىسكە اسىرىلىپ جاتقان جوبالارعا توقتالدى.
- سونىمەن قاتار ول جوبانىڭ نەگىزگى ماقساتى قالدىقتاردى باسقارۋدىڭ زاماناۋي جۇيەسىن ەنگىزۋ، ياعني پوليگونعا كەلگەن قايتا وڭدەلمەيتىن قالدىقتاردى جاعۋ ارقىلى ەلەكتر ەنەرگياسىن ءوندىرۋ. بۇدان بولەك جەڭىلدىكپەن نەسيەلەندىرۋ شەڭبەرىندە قالالىق اكىمدىك تاراپىنان قالدىقتاردى وڭدەۋ جانە سۇرىپتاۋ سالاسىنداعى 6 ينۆەستيتسيالىق جوباعا قولداۋ كورسەتىلدى. ونىڭ ىشىندە قاتتى تۇرمىستىق قالدىقتاردى سۇرىپتاۋ زاۋىتى، پلاستيك قالدىقتارىنان بۇيىمدار شىعاراتىن زاۋىت، قاۋىپتى قالدىقتاردى جويۋ جانە وڭدەۋ زاۋىتى، قاعاز قالدىقتارىنان سانيتارلىق-گيگيەنالىق قاعاز ءوندىرۋ زاۋىتى، پوليەتيلەن قالدىقتارىنان سترەتچ-پلەنكا شىعارۋ زاۋىتى جانە تاعى باسقا جوبالار، - دەپ تولىقتىردى ول.
ايتا كەتەيىك، بيىل استانادا 122 زاڭسىز قوقىس ورنى انىقتالدى.