استانادا سوعىستىڭ سوڭعى ارداگەرى رزاعۇل بايكەشيەۆ دۇنيەدەن ءوتتى
استانا. KAZINFORM – دۇنيە جۇزىلىك ەكىنشى سوعىسقا قاتىسۋشى، استاناداعى سوڭعى مايدانگەر رزاعۇل بايكەشيەۆ 103 جاستا دۇنيەدەن ءوتتى.
قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، ءىس-شارا قۇرمەت قاراۋىل روتاسى مەن اسكەري وركەستردىڭ قاتىسۋىمەن ءوتتى. ارداگەردى اقتىق ساپارعا شىعارىپ سالۋ بارىسىندا جانازا نامازى وقىلدى.
رزاعۇل بايكەشيەۆ 1923 -جىلى 18- قازاندا اقتوبە وبلىسىنىڭ مۇعالجار اۋدانىندا دۇنيەگە كەلگەن.
كەڭەس اسكەرى قۇرامىندا رجيەۆ تۇبىندەگى شايقاستارعا، ۆەليكولۋكسك شابۋىل وپەراتسياسىنا، پولشا مەن ۆەنگريانى ازات ەتۋگە قاتىسىپ، جەڭىستى بەرليندە قارسى الدى.
رزاعۇل بايكەشيەۆتىڭ سوڭعى ساپارى اقمولا وبلىسىنىڭ قابانباي باتىر اۋىلىندا (بۇرىنعى روجدەستۆەنكا) ءوتتى. ارداگەر وسى جەردە ۇزاق جىلدار بويى سوۆحوزدا ەكسپەديتور بولىپ ەڭبەك ەتكەن. جەڭىس ساربازىنىڭ قۇرمەتىنە ساليۋت كومانداسى قارۋدان ءۇش دۇركىن ساليۋت اتتى.
ارداگەرمەن قوشتاسۋعا قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ وكىلدەرى، استانا ءماسليحاتىنىڭ حاتشىسى زەينۇلقابدەن تابيعات، استانا قالاسى الماتى اۋدانىنىڭ اكىمى رۇستەمبەك تاۋەكەلوۆ، اقمولا گارنيزونى اسكەري بولىمدەرىنىڭ كومانديرلەرى، ارداگەرلەر ۇيىمدارىنىڭ وكىلدەرى، سونداي-اق ارداگەردىڭ تۋعان-تۋىستارى مەن جاقىندارى قاتىستى.
ەسكە سالايىق، پاۆلودارلىق سوعىس ارداگەرى سەرگەي ۆىجۋتوۆيچ 100 جاسقا كەلگەنىن جازعانبىز.
اۆتورلار
مەيىرمان لەس