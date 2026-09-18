استانادا ۇستەل تەننيسىنەن الەم چەمپيوناتى وتەدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى حالىقارالىق ۇستەل تەننيسى فەدەراتسياسىنىڭ (ITTF) پرەزيدەنتى پەترا سەرلينگتى قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستاندا ۇستەل تەننيسىنىڭ دامۋىنا دايەكتى تۇردە قولداۋ كورسەتكەنى ءۇشىن پەترا سەرلينگكە العىس ايتىپ، ەلىمىز حالىقارالىق فەدەراتسيامەن ىنتىماقتاستىقتى ىلگەرىلەتۋگە ايرىقشا ءمان بەرەتىنىن جەتكىزدى.
قازاقستان پرەزيدەنتى ەل جاستارىنىڭ ۇستەل تەننيسىنە قىزىعۋشىلىعى ارتا تۇسكەنىن ايتتى. قازىر 260 مىڭنان استام ادام وسى سپورت تۇرىمەن جۇيەلى تۇردە شۇعىلدانادى. مەملەكەت سپورت رەزەرۆىن دايارلاۋ جانە جارىستار وتكىزۋ ءۇشىن ارنايى ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ ءىسىن قولعا الدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ 2027-جىلى استانادا ۇستەل تەننيسىنەن وتەتىن الەم چەمپيوناتىن ۇيىمداستىرۋعا جاردەمدەسكەنى ءۇشىن پەترا سەرلينگكە ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى. بۇل ورتالىق ازيادا اتالعان سپورت ءتۇرى بويىنشا وتەتىن العاشقى بىرىنشىلىك بولماق.
اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا الداعى الەم چەمپيوناتىنىڭ تاريحي ماڭىزىنا ءمان بەرىلدى. بۇل جارىس ۇستەل تەننيسىنىڭ قازاقستاندا عانا ەمەس، بۇكىل ايماقتا دا قانات جايۋىنا ايتارلىقتاي جول اشاتىن بولادى.
ITTF جەتەكشىسى پەترا سەرلينگ ۇستەل تەننيسىنە جان-جاقتى قولداۋ كورسەتىپ كەلە جاتقانى ءۇشىن مەملەكەت باسشىسىنا العىس ايتتى، سونداي-اق فەدەراتسيانىڭ وسى سپورتتى ودان ءارى ناسيحاتتاۋ جوسپارىمەن ءبولىستى.