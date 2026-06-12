استانادا ساموكات مىنگەندەرگە رەيدتىك تەكسەرىس كۇشەيدى
استانا. KAZINFORM - جازدىڭ باستالۋىمەن ەلوردا كوشەلەرىندە ەلەكتروساموكات پايدالانۋشىلار سانى ايتارلىقتاي ارتتى. الايدا كوپتەگەن ازامات جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىنىڭ تالاپتارىن ەلەمەي، وزدەرىنە جانە اينالاسىنداعىلارعا قاۋىپ ءتوندىرىپ وتىر.
استانا قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، جىل باسىنان بەرى ءتارتىپ ساقشىلارى ەلەكتروساموكات پايدالانۋشىلار تاراپىنان جاسالعان جول ەرەجەسىن بۇزۋدىڭ 1200 دەن استام دەرەگىن انىقتادى.
پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ جانە قۇقىقبۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋ ماقساتىندا تۇراقتى تۇردە رەيدتىك جانە پروفيلاكتيكالىق ءىس-شارالار جۇرگىزىپ كەلەدى.
- ماسەلەن، ءبىر جاعدايدا ەكى كامەلەتكە تولماعان جاس ءوسپىرىم كولىك كوپ جولدا ءبىر ەلەكتروساموكاتپەن ءجۇرىپ، جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن بىرنەشە رەت بۇزعان. وسى دەرەك بويىنشا 16 جاسقا تولعان جاس وسپىرىمگە قاتىستى اكىمشىلىك حاتتاما تولتىرىلدى. سونداي-اق كامەلەتكە تولماعانداردىڭ زاڭدى وكىلدەرى ولاردى تاربيەلەۋ جانە كۇتىپ-باعۋ مىندەتتەرىن تيىسىنشە ورىنداماعانى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. پوليتسيا ەسكە سالادى: ءبىر ساموكاتقا ەكى ادام مىنگەسۋگە، قوزعالىس كەزىندە تەلەفون مەن قۇلاققاپ قولدانۋعا، جىلدامدىقتى اسىرۋعا جانە قاۋىپتى مانيەۆرلەر جاساۋعا تىيىم سالىنادى. جاياۋ جۇرگىنشىلەر وتكەلى ارقىلى وتكەن كەزدە ساموكاتتان ءتۇسىپ، ونى جاياۋ الىپ ءوتۋى ءتيىس، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەلەكتروساموكاتپەن جۇرۋگە ۆەلوجولاقتار مەن ۆەلوسيپەد جولاقتارىندا رۇقسات ەتىلەدى، ال ولار بولماعان جاعدايدا - جولدىڭ وڭ جاق شەتىمەن جۇرۋگە بولادى. بۇل رەتتە جۇرگىزۋشى 18 جاستان اسقان بولۋى، كەز كەلگەن ساناتتاعى جۇرگىزۋشى كۋالىگى بولۋى، قورعانىش موتوشلەم كيۋى جانە قاراڭعى ۋاقىتتا جارىق شاعىلىستىراتىن ەلەمەنتتەردى قولدانۋى ءتيىس. سونىمەن قاتار ەلەكتروساموكات وپەراتورلارىنا تىركەۋ نومىرلەرىن بەرۋ جانە ەسەپكە الۋ مىندەتى جۇكتەلگەن.
جالعا بەرىلەتىن ساموكاتتاردى پايدالانۋشىلار ولاردى جيى رۇقسات ەتىلمەگەن ورىندارعا قالدىرىپ كەتەدى. تروتۋارلاردا، ايالدامالاردا جانە جاياۋ جۇرگىنشىلەر وتكەلدەرىندە تاستالعان مۇنداي كولىك قۇرالدارى ازاماتتارعا كەدەرگى كەلتىرەدى. مۇنداي ساموكاتتار ەۆاكۋاتسيالانىپ، كوممۋنالدىق ايىپ تۇراعىنا جەتكىزىلەدى.
استانا قالاسىنىڭ پوليتسيا دەپارتامەنتى ازاماتتاردى زاڭ تالاپتارىن قاتاڭ ساقتاۋعا شاقىرادى. جولداعى قاۋىپسىزدىك ءاربىر جول قوزعالىسىنا قاتىسۋشىنىڭ جاۋاپكەرشىلىگىنە بايلانىستى.
بۇدان بۇرىن وسكەمەندە ساموكات جۇرگىزۋشىلەرى جاساعان قۇقىق بۇزۋشىلىقتار سانى ارتىپ كەلە جاتقانىن جازدىق.