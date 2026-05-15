استانادا ساۋلەت-قالا قۇرىلىسى كەڭەسى قۇرىلادى
استانا. KAZINFORM – ق ر پارلامەنتى پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىندا «قازاقستان رەسپۋبليكاسى استاناسىنىڭ مارتەبەسى تۋرالى» زاڭ جوباسى ءبىرىنشى وقىلىمدا ماقۇلداندى.
قۇجاتتى تالقىلاۋ كەزىندە ق ر ۇلتتىق ەكونوميكا ۆيتسە-ءمينيسترى باۋىرجان وماربەكوۆ بايانداما جاسادى.
ونىڭ سوزىنشە، مەملەكەت باسشىسى ايقىنداعان كونستيتۋتسيالىق رەفورمانىڭ جالعاسى رەتىندە ەلوردانىڭ قۇقىقتىق مارتەبەسىن جاڭا دەڭگەيدە بەكىتۋ ەرەكشە ماڭىزعا يە. ويتكەنى، استانا - بۇگىنگى تاڭدا تەك اكىمشىلىك ورتالىق قانا ەمەس، ەلىمىزدىڭ ساياسي باسقارۋ، ەكونوميكالىق بەلسەندىلىك، ينۆەستيتسيالىق تارتىمدىلىق، سونداي-اق قوعامدىق دامۋ ۇدەرىستەرىنىڭ نەگىزگى شوعىرلانعان ورتالىعى.
- ەلوردانىڭ قارقىندى دامۋى، حالىق سانىنىڭ تۇراقتى ءوسۋى، ونىڭ ىشىندە ۋربانيزاتسيا پروتسەستەرىنىڭ كۇشەيۋى ءوز كەزەگىندە قۇقىقتىق جانە باسقارۋشىلىق تەتىكتەردى ودان ءارى جەتىلدىرۋدى قاجەت ەتەدى. وسىعان بايلانىستى «قازاقستان رەسپۋبليكاسى استاناسىنىڭ مارتەبەسى تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭ جوباسى ازىرلەندى. كونستيتۋتسيالىق زاڭ جوباسىنىڭ نەگىزگى ماقساتتارى مەن مىندەتتەرى - استانانىڭ ەرەكشە مارتەبەسىن ايقىنداۋ، مەملەكەتتىك باسقارۋ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ جانە تۇرعىندار ءۇشىن قولايلى ءارى قاۋىپسىز قالالىق ورتا قالىپتاستىرۋ،-دەدى ۆيتسە-مينيستر.
اتاپ ايتقاندا، استانا ءماسليحاتى مەن اكىمدىگىنە ساۋلەت جانە قالا قۇرىلىسى، جول قوزعالىسى، حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ، ەكولوگيا، تۋريزم، كوممۋنالدىق مەنشىكتى باسقارۋ جانە ت. ب. نەگىزگى قۇزىرەتتەر بەرىلەدى.
ءماسليحات پەن اكىمدىكتىڭ قۇزىرەتتەرى جوعارىدا اتالعان تۇزەتۋلەرمەن عانا شەكتەلمەيدى، وزگە دە سالالىق زاڭداردا كوزدەلگەن قۇزىرەتتەرى ساقتالادى. بۇل رەتتە، قالا ماڭى ايماعىنىڭ كولەمى مەن شەكاراسى جانە ونى پايدالانۋ ءتارتىبى، قالا جانە وبلىس ءماسليحاتتارى مەن اكىمدىكتەرىنىڭ بىرلەسكەن ۇسىنىستارى بويىنشا ۇكىمەت بەلگىلەيدى.
سونىمەن قاتار ەلوردانىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋى، تۇرعىنداردىڭ تىنىس-تىرشىلىگىن قامتاماسىز ەتۋ، ارناۋلى تراسسالاردى جانە اۆتوموبيل جولدارىن سانيتاريالىق تازارتۋ، ءتۋريزمدى دامىتۋ، سونداي-اق جەر ماسەلەلەرىن رەتتەۋ بويىنشا ءتيىستى ۇيىمداردىڭ قۇقىقتىق مارتەبەسى ايقىندالادى.
- استانادا كولىك ينفراقۇرىلىمىن باسقارۋ، جول ءجۇرىسىن ۇيىمداستىرۋ جانە قالانىڭ اۆتوتۇراق كەڭىستىگىن رەتتەۋ فۋنكتسيالارى جول ءجۇرىسىن ۇيىمداستىرۋ ورتالىعى ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى. استانانىڭ ورماندى ساياباق ايماعى-قالا اۋماعى شەگىندەگى قورعاۋ، ساۋىقتىرۋ جانە رەكرەاتسيالىق فۋنكسيالارعا ارنالعان جەرلەرى. ونىڭ شەكارالارىن بەلگىلەۋ جانە وزگەرتۋ استانا اكىمدىگىنىڭ ۇسىنۋى بويىنشا ۇكىمەت جۇزەگە اسىرادى،-دەدى باۋىرجان وماربەكوۆ.
ودان بولەك، ايماقتىڭ ەكولوگيالىق جاعدايىنا تەرىس اسەر ەتەتىن كەز كەلگەن قىزمەتتى جۇزەگە اسىرۋعا تىيىم سالۋ كوزدەلەدى. سونداي-اق زاڭ جوباسىندا استانانىڭ ءبىرىڭعاي ساۋلەتتىك كەلبەتىن قالىپتاستىرۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
- وسىعان بايلانىستى ديزاين-كود تالاپتارى عيماراتتارعا، جول جەلىسىنە، جارناما مەن سىرتقى بەزەندىرۋ ەلەمەنتتەرىنە قولدانىلادى. قۇرىلىس، رەكونسترۋكتسيالاۋ جانە اباتتاندىرۋ جۇمىستارى بەلگىلەنگەن تالاپتارعا سايكەس جۇزەگە اسىرىلادى. اتالعان ماسەلەلەردى ۇيلەستىرۋ ماقساتىندا ساۋلەت-قالا قۇرىلىسى كەڭەسىن قۇرۋ جوسپارلانىپ وتىر. كەڭەس سونداي-اق قالانىڭ جانە ونىڭ ماڭىنداعى ايماقتا ساۋلەت-قالا قۇرىلىسى مەن كوركەمدىك كەلبەتى بويىنشا جوبالاردى قاراستىراتىن بولادى. بۇل ءبىرىڭعاي قالا قۇرىلىسى ساياساتىن ىسكە اسىرۋعا، ەلدى مەكەندەردىڭ ورنىقتى دامۋىن قامتاماسىز ەتۋگە جانە زاماناۋي ساۋلەتتىك كەلبەتىن قالىپتاستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى،- دەدى ۇلتتىق ەكونوميكا ۆيتسە-ءمينيسترى.
سونىمەن بىرگە، بۇگىن پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىندا «قازاقستان حالىق كەڭەسى تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭ جوباسى دا ءبىرىنشى وقىلىمدا ماقۇلداندى.