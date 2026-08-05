استانادا ەۋروپالىق فۋتبول قاۋىمداستىقتارى وداعىنىڭ كونگرەسى وتەدى
استانا. KAZINFORM - استانادا 2027 -جىلعى 22 -ساۋىردە ەۋروپالىق فۋتبول قاۋىمداستىقتارى وداعىنىڭ (ۋەفا) 51-كونگرەسى وتەدى.
بۇل - ۇيىمنىڭ ەڭ جوعارى باسقارۋشى ورگانى. كونگرەسس بارىسىندا ەۋروپا فۋتبولىنىڭ الداعى جىلدارداعى دامۋ باعىتىن ايقىندايتىن ماڭىزدى شەشىمدەر قابىلدانادى.
كونگرەسكە ۋەفا قۇرامىنا كىرەتىن 55 ۇلتتىق فۋتبول قاۋىمداستىعىنىڭ وكىلدەرى، ۇيىم پرەزيدەنتى، اتقارۋشى كوميتەت مۇشەلەرى، فيفا، ەۋروپالىق ليگالار، كلۋبتىق بىرلەستىكتەر جانە حالىقارالىق سپورت ۇيىمدارىنىڭ وكىلدەرى قاتىسادى.
الداعى كونگرەستىڭ باستى ەرەكشەلىكتەرىنىڭ ءبىرى - سايلاۋ ءراسىمىنىڭ ءوتۋى. ءدال وسى استانادا ۋەفا پرەزيدەنتى مەن اتقارۋشى كوميتەت مۇشەلەرى سايلانادى.
قازاقستاننىڭ وسىنداي اۋقىمدى ءىس-شارانى وتكىزۋ قۇقىعىنا يە بولۋى - ۋەفا- نىڭ ەلىمىزگە بىلدىرگەن جوعارى سەنىمىنىڭ جانە حالىقارالىق دەڭگەيدەگى سپورتتىق ءىس-شارالاردى ۇيىمداستىرۋداعى تاجىريبەسى مەن الەۋەتىنىڭ مويىندالعانىنىڭ ايقىن دالەلى. كونگرەستى ۇيىمداستىرۋعا بايلانىستى بارلىق شىعىندى ۋەفا ءوز قاراجاتى ەسەبىنەن قارجىلاندىرادى.
ۋەفا كونگرەسىن وتكىزۋ قازاقستاندا فۋتبولدى دامىتۋعا باعىتتالعان جۇيەلى جۇمىستىڭ زاڭدى جالعاسى بولماق. ەلىمىزدە فۋتبول ينفراقۇرىلىمى جاڭعىرتىلىپ، بالالار مەن جاسوسپىرىمدەر فۋتبولىن دامىتۋعا ەرەكشە كوڭىل بولىنۋدە. سونىمەن قاتار كاسىبي كلۋبتاردى باسقارۋ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان رەفورمالار كەزەڭ- كەزەڭىمەن جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.
كاسىبي فۋتبولدى كوممەرسيالاندىرۋدىڭ العاشقى كەزەڭىندە 11 كلۋب ينۆەستيتسيا تارتۋعا نەگىزدەلگەن جاڭا باسقارۋ مودەلىنە كوشتى. وسى باعىتقا 80 ميلليارد تەڭگەدەن استام ينۆەستيتسيا تارتىلدى. ەكىنشى كەزەڭدە تاعى 8 كاسىبي كلۋبتى كوممەرتسيالاندىرۋ جوسپارلانىپ وتىر. بۇل كلۋبتاردىڭ قارجىلىق دەربەستىگىن كۇشەيتىپ، سالانىڭ تۇراقتى دامۋىنا جاڭا سەرپىن بەرەدى.
ەسكە سالساق، 4 -تامىزدا فرانسيانىڭ «پاري سەن-جەرمەن» فۋتبول كلۋبى قازاقستاندا ءوزىنىڭ رەسمي اكادەمياسىن اشاتىنىن جاريالادى.
الەمدىك فۋتبولداعى جەتەكشى برەندتەردىڭ ءبىرىنىڭ ەلىمىزگە كەلۋى بالالار مەن جاسوسپىرىمدەر فۋتبولىن دامىتۋعا، زاماناۋي دايارلىق ادىستەمەلەرىن ەنگىزۋگە جانە حالىقارالىق تاجىريبە الماسۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
قازاقستان ەۋروپانىڭ فۋتبول كەڭىستىگىندەگى ءوز ورنىن كەزەڭ-كەزەڭىمەن نىعايتىپ كەلەدى. بۇگىندە ەلىمىز حالىقارالىق دەڭگەيدەگى ءىرى سپورتتىق ءىس-شارالاردى جوعارى دەڭگەيدە وتكىزە الاتىن ءارى فۋتبولدى بارلىق باعىتتا تۇراقتى دامىتۋعا قولايلى جاعداي قالىپتاستىرعان مەملەكەت رەتىندە تانىلىپ وتىر.