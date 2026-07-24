استانادا قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىنىڭ سايلاۋىنا دەيىنگى كەرى ساناق ىسكە قوسىلدى
استانا. KAZINFORM - استانادا 23-تامىز كۇنى وتەتىن قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىنىڭ سايلاۋىنا دەيىنگى كەرى ساناق ەلوردانىڭ ءبىرقاتار نىسانىندا ىسكە قوسىلدى.
داۋىس بەرۋ كۇنىنە دەيىن 31 كۇن قالدى. كەرى ساناق كورسەتكىشى شولۋ دوڭگەلەگى مەن «قازاقستان تەمىر جولى» ۇلتتىق كومپانياسىنىڭ عيماراتىندا ورناتىلدى.
تابلودا ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە سايلاۋعا دەيىن قالعان كۇن سانى كورسەتىلىپ، ەلوردا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىنا الداعى ماڭىزدى ساياسي ناۋقان تۋرالى ەسكە سالىپ تۇرادى.
ايتا كەتەلىك قۇرىلتاي سايلاۋى: 7 ساياسي پارتيا سايلاۋالدى شتابتارىن اشقان ەدى.