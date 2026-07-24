KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    استانادا قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىنىڭ سايلاۋىنا دەيىنگى كەرى ساناق ىسكە قوسىلدى

    استانا. KAZINFORM - استانادا 23-تامىز كۇنى وتەتىن قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىنىڭ سايلاۋىنا دەيىنگى كەرى ساناق ەلوردانىڭ ءبىرقاتار نىسانىندا ىسكە قوسىلدى.

    Астанада Құрылтай депутаттарының сайлауына дейінгі кері санақ іске қосылды
    Фото: Астана әкімдігі

    داۋىس بەرۋ كۇنىنە دەيىن 31 كۇن قالدى. كەرى ساناق كورسەتكىشى شولۋ دوڭگەلەگى مەن «قازاقستان تەمىر جولى» ۇلتتىق كومپانياسىنىڭ عيماراتىندا ورناتىلدى.

    تابلودا ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە سايلاۋعا دەيىن قالعان كۇن سانى كورسەتىلىپ، ەلوردا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىنا الداعى ماڭىزدى ساياسي ناۋقان تۋرالى ەسكە سالىپ تۇرادى.

    Астанада Құрылтай депутаттарының сайлауына дейінгі кері санақ іске қосылды
    Фото: Астана әкімдігі

    ايتا كەتەلىك قۇرىلتاي سايلاۋى: 7 ساياسي پارتيا سايلاۋالدى شتابتارىن اشقان ەدى.

    بيلىك جانە ساياسات سايلاۋ-2026
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور