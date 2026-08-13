استانادان قۇلجاعا جاڭا اۋە رەيسى اشىلادى: بيلەت باعاسى، ۇشۋ ۋاقىتى بەلگىلى بولدى
استانا. قازاقپارات - قازاقستاندىق لوۋكوستەر FlyArystan استانادان قىتايدىڭ قۇلجا قالاسىنا جاڭا تىكەلەي رەيس اشاتىنىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى 24KZ.
العاشقى رەيس 28-قازاندا ورىندالادى. ۇشاقتار بۇل باعىتتا اپتاسىنا ەكى رەت - سارسەنبى جانە سەنبى كۇندەرى قاتىنايدى. استانادان ۇشاق 07:55-تە شىعىپ، قۇلجاعا جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا 13:20-دا قونادى. كەرى باعىتتاعى رەيس قۇلجادان 15:20-دا ۇشىپ، استاناعا 14:50-دە جەتەدى.
استانادان قۇلجاعا بيلەت قۇنى ءبىر جولاۋشىعا 35291 تەڭگەدەن باستالادى. ال كەرى باعىتتاعى بيلەت باعاسى 40604 تەڭگەدەن باستالادى. ستاندارتتى تاريفكە سالماعى 7 كەلىگە دەيىنگى، ولشەمى 56×23×36 سانتيمەتردەن اسپايتىن ءبىر قولجۇك كىرەدى.
ايتا كەتەيىك، FlyArystan بۇعان دەيىن الماتىدان قۇلجاعا رەيستەر ورىنداپ كەلگەن. الماتى - قۇلجا - الماتى باعىتى بويىنشا اۋە قاتىناسى 2025 -جىلعى مامىردا ىسكە قوسىلىپ، قازان ايىندا رەيستەر جيىلىگى اپتاسىنا ءۇش رەتكە دەيىن ارتتىرىلعان. ءبىر جىل ىشىندە بۇل باعىتقا سۇرانىس جوعارى بولعاندىقتان، 2026 -جىلى رەيستەردىڭ جيىلىگى اپتاسىنا ءتورت رەتكە دەيىن كوبەيتىلدى.