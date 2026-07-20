استانادا قاپتاعان قوڭىزدارعا قاتىستى اكىمدىك تۇسىنىكتەمە بەردى
استانا. KAZINFORM - استانا تۇرعىندارى الەۋمەتتىك جەلىلەردە تۇرعىن ءۇي كەشەندەرىنىڭ ماڭىندا قاپتاپ كەتكەن جاندىكتەرگە شاعىمداندى. قالالىق قورشاعان ورتانى قورعاۋ جانە تابيعاتتى پايدالانۋ باسقارماسى ولاردىڭ قارا قوڭىزدار ەكەنىن ايتتى.
Threads قولدانۋشىسى ماڭگىلىك ەل جانە بۇقار جىراۋ داڭعىلىنىڭ بويىنداعى ۇيلەردىڭ ماڭىنان كورگەن قوڭىزداردىڭ سۋرەتتەرىن جاريالاعان. پىكىر جازعان تۇرعىنداردىڭ ايتۋىنشا، بۇل جاندىكتەر بالكونداردا دا پايدا بولعان. كەيبىر قولدانۋشىلار وسىنداي قوڭىزداردى اقتوبە، قوستاناي جانە ەكىباستۇز قالالارىندا دا كورگەنىن جازعان.
باسقارما وكىلدەرىنىڭ تۇسىندىرۋىنشە، قارا قوڭىز ادام دەنساۋلىعىنا قاۋىپ توندىرمەيدى جانە جوسپارلى دەزينسەكسيا جۇرگىزىلەتىن زيانكەستەر قاتارىنا جاتپايدى.
- بۇل جاندىكتەردىڭ جاپپاي پايدا بولۋى - ماۋسىمدىق تابيعي قۇبىلىس. بۇل ولاردىڭ تابيعي كوشۋ كەزەڭىمەن بايلانىستى. مامانداردىڭ باقىلاۋىنا سايكەس، ارنايى وڭدەۋ جۇمىستارىن جۇرگىزبەي-اق ولاردىڭ سانى ءبىر جارىم-ەكى اپتا ىشىندە وزدىگىنەن ازايادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، قارا قوڭىزدار شاقپايدى ءارى جيھازعا زيان كەلتىرمەيدى. دەگەنمەن كەيبىر تۇرلەرى قاۋىپ تونگەن جاعدايدا قورعانۋ ءۇشىن جاعىمسىز ءيىستى سۇيىقتىق شاشۋى مۇمكىن.
بۇعان دەيىن ماڭعىستاۋ وبلىسىندا قارا قوڭىز قاپتاپ كەتىپ، وعان زەرتتەۋ جۇرگىزىلىپ، كارانتيندىك جاندىك ەمەس ەكەندىگى انىقتالعان بولاتىن.
اۆتورلار
نازەركە سۇيىندىك