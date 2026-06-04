استانادا ۇلى دالا وركەنيەتىنە ارنالعان ءزاۋلىم عيمارات سالىنادى - پرەزيدەنت التىن وردا مۇراسى تۋرالى
استانا. KAZINFORM - قازاقستانداعى پرەزيدەنتتىك باسقارۋ ۇلگىسى التىن وردادا قۇرىلعان ساياسي جۇيەدەن باستاۋ الادى. بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ استانادا مەملەكەتتىك تۋ كوتەرۋ راسىمىندە ءمالىم ەتتى.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، مەملەكەت ءۇشىن ءبىر كۇننىڭ قامى ەمەس، بولاشاقتىڭ جايى ماڭىزدى.
- سوندىقتان ابايدىڭ ۇلاعاتىنا ساي «اقىرىن ءجۇرىپ، انىق باسامىز». ۇلت مۇددەسىن بارىنەن بيىك قويىپ، الىسقا كوز تىگەمىز. ءتول تاريحىمىزعا قۇرمەتپەن قاراپ، ۇرپاقتار ساباقتاستىعىن ساقتاۋعا باسا نازار اۋدارامىز. بۇل باعىتتا بەلسەندى جۇمىس ىستەلۋدە. جوشى حان جەرلەنگەن ۇلىتاۋ ايماعىنا وبلىس مارتەبەسى بەرىلدى. ەلىمىزدە جوشى ۇلىسىن زەرتتەۋ ينستيتۋتى قۇرىلدى. ءبىز بۇل مەكەمەنىڭ عىلىمي الەۋەتىن كۇشەيتە بەرەمىز،- دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
كوپ ۇزاماي قازاقستان تاريحىنىڭ جەتى تومدىق اكادەميالىق ەڭبەگى جارىققا شىعادى. ونىڭ ءبىر تومى تۇگەلدەي التىن وردا تاقىرىبىنا ارنالدى.
- ءبىز جاڭا كونستيتۋتسيادا قازاق ەلىنىڭ ءتول شەجىرەسى ۇلى دالانىڭ مىڭداعان جىلدىق تاريحىمەن ساباقتاس ەكەنىن ايقىن كورسەتتىك. ەلوردامىزدا ۇلى دالا وركەنيەتىنە ارنالعان ءزاۋلىم عيمارات سالىنادى. جاقىندا استانادا يۋنەسكو-نىڭ اياسىندا التىن وردا مۇراسىن زەرتتەۋ ىسىنە ارنالعان حالىقارالىق سيمپوزيۋم وتكىزىلدى. مۇنىڭ ءبارى مەملەكەتتىگىمىزدىڭ تۇعىرىن نىعايتا تۇسۋگە زور ىقپال ەتەدى،- دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ونىڭ ايتۋىنشا، التىن وردا ءوزىنىڭ باسقارۋ ينستيتۋتتارى، ديپلوماتيالىق قىزمەتى، بايلانىس جانە كەدەن جۇيەسى، الەمدە مويىندالعان ۆاليۋتاسى، وزىق يننوۆاتسيالارى بار ورتا عاسىرداعى الىپ ەل بولدى.
قازىر قازاقستاندا بەرىك ورنىققان پرەزيدەنتتىك باسقارۋ ۇلگىسى التىن وردا كەزىندە قۇرىلعان ساياسي جۇيەدەن باستاۋ الادى.
- التىن وردانىڭ ەڭ باستى مۇراسى - ونىڭ مىزعىماس قۇندىلىقتارى. سەبەبى الىپ مەملەكەتتە ءدىنى، ءتىلى، مادەنيەتى، ءداستۇرى بولەك ادامدار ورتاق ەرەجەلەر اياسىندا تاتۋ- ءتاتتى ءومىر ءسۇردى. بابالارىمىزدىڭ وسىنداي تاعىلىمدى جولى ءبىز ءۇشىن وشپەس ونەگە جانە باستى ستراتەگيالىق باعدار بولىپ قالا بەرەدى. التىن وردانىڭ جەتىستىگى ەۋرازياداعى كوپتەگەن حالىقتىڭ ورتاق يگىلىگى سانالادى. سوندىقتان ۇلىق ۇلىستىڭ مۇراگەرى رەتىندە ءبىز ەۋرازيانىڭ ءبىرتۇتاستىعىن، ءوسىپ-وركەندەگەنىن، ونداعى مەملەكەتتەردىڭ بارلىعى تاتۋ-ءتاتتى عۇمىر كەشىپ، ورتاق قاۋىپسىزدىكتى ساقتاپ، حالىقتارىنىڭ يگىلىگى ءۇشىن قىزمەت ەتكەنىن قۇپتايمىز.
ءبىزدىڭ ماقساتىمىز - وزگەلەردىڭ تاپتاۋرىن بولعان تاجىريبەلەرى مەن يدەيالارىن ۇلگى- ونەگە ەتپەۋ، ونبەيتىن داۋ-دامايدان بويدى اۋلاق سالۋ. سونىمەن بىرگە وتكەن ۇلى ءداۋىردىڭ قۇندىلىقتارىن وي ەلەگىنەن وتكىزىپ، ساپالى تۇردە جاڭعىرتىپ، زاماناۋي وركەنيەتكە قاراي بەيىمدەۋ،-دەپ تۇيىندەدى پرەزيدەنت.
ايتا كەتەيىك، 4-ماۋسىمدا ەلىمىزدە مەملەكەتتىك رامىزدەر كۇنى اتاپ وتىلەدى. وسىدان 34 جىل بۇرىن تاۋەلسىز قازاقستاننىڭ ءوز ەلتاڭباسى، تۋى جانە ءانۇرانى بەكىتىلدى.
پرەزيدەنت بۇل كۇن - قازاق ەلىنىڭ ءاربىر ازاماتى ءۇشىن ماڭىزى ەرەكشە مەرەكە ەكەنىن ايتتى.