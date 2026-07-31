استانادا كولىك ىشىنەن اسپانعا وق اتقان تۇرعىن قامالدى
استانا. قازاقپارات - ەلوردادا قوعامدىق ءتارتىپتى ورەسكەل بۇزعان تۇرعىن اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى كولىك سالونىندا وتىرىپ، سيگنالدىق تاپانشادان اسپانعا ەكى رەت وق اتقان 29 جاستاعى قالا تۇرعىنىن ۇستادى.
تەكسەرۋ بارىسىندا قۇقىق بۇزۋشىنىڭ ماس كۇيدە بولعانى انىقتالدى. ول قوعامدىق ورىنعا ماس كۇيىندە كەلگەنى ءۇشىن جاۋاپقا تارتىلدى. سونداي-اق قارۋدى زاڭسىز ساقتاۋ جانە الىپ ءجۇرۋ فاكتىسى بويىنشا جينالعان ماتەريالدار سوتقا جولداندى. سوت قاۋلىسىمەن ەر ادام ۇساق بۇزاقىلىق جاساعانى ءۇشىن 10 تاۋلىككە اكىمشىلىك قاماۋعا الىندى.
پوليتسيا دەپارتامەنتى قوعامدىق ءتارتىپتى بۇزاتىن جانە ازاماتتاردىڭ قاۋىپسىزدىگىنە قاتەر توندىرەتىن كەز كەلگەن ارەكەت ءۇشىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭناماسىنا سايكەس قاتاڭ جازا قولدانىلاتىنىن ەسكە سالدى.
24.kz