استانادا كولىك قويۋ ەرەجەسىن بۇزعاندارعا باقىلاۋ كۇشەيتىلدى
استانا. KAZINFORM - جول قوزعالىسىن ۇيىمداستىرۋ ورتالىعى استانا قالاسىنىڭ پوليتسيا دەپارتامەنتىمەن بىرلەسىپ، اۆتوكولىك قۇرالدارىن تۇراققا قويۋ جانە توقتاتۋ قاعيدالارىنىڭ ساقتالۋىن تۇراقتى نەگىزدە باقىلاۋدا ۇستاپ كەلەدى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
كەزەكتى تەكسەرۋ ايتماتوۆ كوشەسى، 77/7 مەكەنجايىندا ورنالاسقان تۇرعىن ءۇي تۇرعىندارىنىڭ ءوتىنىشى نەگىزىندە جۇرگىزىلدى. تۇرعىندار كولىكتى تۇراققا قويۋ قاعيدالارىنىڭ جۇيەلى تۇردە بۇزىلاتىنىن، اتاپ ايتقاندا، مۇمكىندىگى شەكتەۋلى ازاماتتارعا ارنالعان تۇراق ورىندارىن زاڭدى قۇقىعى جوق جۇرگىزۋشىلەردىڭ يەلەنىپ جۇرگەنىن حابارلاعان.
وقيعا ورنىنا جەدەل تۇردە بارعان قىزمەتكەرلەر قۇقىق بۇزۋشىلىق فاكتىلەرىنىڭ تولىق راستالعانىن انىقتادى. ءتارتىپ بۇزعان جۇرگىزۋشىلەرگە قاتىستى اكىمشىلىك حاتتامالار تولتىرىلدى.
قىزمەتتەردىڭ جەدەل ارەكەت ەتۋى تۇرعىندارعا، ونىڭ ىشىندە ءجۇرىپ-تۇرۋى شەكتەۋلى ازاماتتارعا، اۋلا اۋماعىندا ەركىن ءارى قاۋىپسىز جۇرۋىنە مۇمكىندىك بەرەدى.
ۋاكىلەتتى ورگاندار قالاداعى جول ينفراقۇرىلىمى تۇراقتى باقىلاۋدا ەكەنىن ەسكە سالادى. استانادا قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردى انىقتاۋ جانە تىركەۋ ءۇشىن زاماناۋي تەحنيكالىق قۇرالدار پايدالانىلادى. موبيلدى جانە ستاتسيونارلىق باقىلاۋ جۇيەلەرى كولىكتى توقتاتۋ مەن تۇراققا قويۋ قاعيدالارىن بۇزۋ فاكتىلەرىن اۆتوماتتى تۇردە تىركەيدى.
«تۇراققا قويۋعا تىيىم سالىنادى»، «توقتاۋعا تىيىم سالىنادى» جول بەلگىلەرىنىڭ تالاپتارىن بۇزعان، سونداي-اق مۇمكىندىگى شەكتەۋلى ازاماتتارعا ارنالعان ورىنداردى زاڭسىز يەلەنگەن كولىكتەر ايىپپۇل تۇراعىنا ەۆاكۋاتسيالانۋى مۇمكىن.
قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى كولىك يەلەرىنىڭ نازارىن جولدار مەن اۋلالارداعى قاۋىپسىزدىك ءارقايسىمىزعا بايلانىستى ەكەنىنە اۋدارىپ وتىر. دۇرىس قويىلماعان اۆتوكولىك نەمەسە كورۋ مۇمكىندىگىن شەكتەيتىن كەدەرگىلەر جاياۋ جۇرگىنشىلەر ءۇشىن ۇلكەن قاۋىپ توندىرەدى. ولاردىڭ قاتارىندا ەگدە جاستاعى ادامدار، ءجۇرىپ-تۇرۋى شەكتەۋلى ازاماتتار جانە ەڭ باستىسى بالالار بار.
ايتا كەتسەك، وسىعان دەيىن الماتىلىق ءار جۇرگىزۋشىگە تەگىن تۇراق ورنى بەرىلۋى مۇمكىن ەكەنىن جازعانبىز.