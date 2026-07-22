استانادا كولىك جۇرگىزۋ قۇقىعى جوق 185 ادام رولگە وتىرعان
استانا. KAZINFORM - استانادا وتكەن «قاۋىپسىز جول» جەدەل-پروفيلاكتيكالىق ءىس-شاراسى بارىسىندا كولىك باسقارۋ قۇقىعى جوق نەمەسە جۇرگىزۋشى كۋالىگىنەن ايىرىلعانىنا قاراماستان رولگە وتىرعان 185 ادام انىقتالدى.
بۇل تۋرالى استانا قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتى اكىمشىلىك پوليتسيا باسقارماسىنىڭ باستىعى، پوليتسيا پولكوۆنيگى نۇرلان ۋۆايەۆ وڭىرلىك كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن باسپا ءسوز كونفەرەنسياسىندا ءمالىم ەتتى.
رەيد بارىسىندا جول-كولىك وقيعاسىنا سەبەپ بولۋى مۇمكىن قۇقىق بۇزۋشىلىقتارعا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
- «قاۋىپسىز جول» جەدەل-پروفيلاكتيكالىق ءىس-شاراسى كەزىندە كولىك باسقارۋعا قۇقىعى جوق بولسا دا رولگە وتىرعان 185 ادام انىقتالدى، — دەدى نۇرلان ۋۆايەۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، ءىس-شارا اياسىندا ماس كۇيىندە كولىك جۇرگىزۋ، قاۋىپتى مانيەۆر جاساۋ، قارسى باعىتقا شىعۋ، جاياۋ جۇرگىنشىلەر وتكەلىنەن ءوتۋ قاعيدالارىن بۇزۋ جانە وزگە دە ورەسكەل قۇقىق بۇزۋشىلىقتار ەرەكشە باقىلاۋدا بولدى.
پوليتسيا مۇنداي قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ جول قوزعالىسىنا قاتىسۋشىلاردىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا ءقاۋىپ توندىرەتىنىن اتاپ ءوتىپ، ولاردى انىقتاۋ جانە جولىن كەسۋ باعىتىنداعى جۇمىس تۇراقتى تۇردە جالعاساتىنىن مالىمدەدى.
ەسكە سالايىق، 25 -تامىزدان باستاپ «جول ءجۇرىسى تۋرالى» زاڭعا ەنگىزىلگەن وزگەرىستەر كۇشىنە ەنىپ، جۇرگىزۋشىلەرگە قويىلاتىن تالاپتار مەن جەكەلەگەن قۇقىق بۇزۋشىلىقتار ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىك كۇشەيتىلەدى.