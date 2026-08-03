استانادا كوشى-قون قىزمەتى باستىعىنىڭ ورىنباسارى ۇستالدى
استانا قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتى كوشى-قون قىزمەتى باسقارماسى باستىعىنىڭ ورىنباسارى ءاليا ماقايەۆاعا قاتىستى قىلمىستىق ءىس قوزعالدى، دەپ حابارلايدى «24KZ».
بۇل اقپاراتتى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى راستادى. جەلىدە تاراعان مالىمەتتەرگە سايكەس، پوليتسيا قىزمەتكەرى زاڭسىز ميگراتسيانى ۇيىمداستىردى جانە شەتەلدىك ازاماتتارعا ىقتيارحاتتى زاڭسىز راسىمدەۋگە قاتىستى دەپ كۇدىكتەلۋدە. ءىس بويىنشا بىرنەشە مەملەكەتتىك ورگان وكىلدەرى ءوتۋى مۇمكىن ەكەنى، ال تەرگەۋدى ءى ءى م وزىندىك قاۋىپسىزدىك بولىمشەلەرى ۇ ق ك-مەن بىرلەسىپ جۇرگىزىپ جاتقانى حابارلاندى.
سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ امالدارىنىڭ ءجۇرىپ جاتقانىن راستاپ، قىلمىستىق-پروتسەستىك كودەكستىڭ 201-بابىنا سايكەس باسقا اقپارات جاريا ەتۋگە جاتپايتىنىن ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى راستادى، دەپ مالىمدەدى tengrinews.
ءاليا ماقايەۆا تۋرالى نە بەلگىلى؟
رەسەيدىڭ نوۆگورود وبلىسىندا دۇنيەگە كەلگەن. 2001 -جىلى ورال مەملەكەتتىك زاڭ اكادەمياسىنىڭ زاڭ فاكۋلتەتىن اياقتاپ، ىشكى ىستەر ورگاندارىنا قىزمەتكە ورنالاسقان. ەڭبەك جولىن استانا قالاسى الماتى اۋداندىق ىشكى ىستەر باسقارماسىندا تاربيە جانە كادر جۇمىسى بولىمشەسىنىڭ ينسپەكتورى قىزمەتىنەن باستاعان.
2004- 2018 -جىلدارى ەسىل اۋداندىق ءى ءى ب كوشى-قون پوليتسياسىنىڭ اعا ينسپەكتورى، ايەلدەردى زورلىق-زومبىلىقتان قورعاۋ توبىنىڭ ينسپەكتورى جانە استانا ءى ءى د كوشى-قون قىزمەتى باسقارماسىندا اعا ينسپەكتور لاۋازىمدارىن اتقارعان.
2022 -جىلدىڭ ناۋرىزىندا استانا قالالىق پ د كوشى-قون قىزمەتى باسقارماسىنىڭ ازاماتتىق جانە يمميگراتسيا ءبولىمىنىڭ باستىعى، كەيىن باسقارما باستىعىنىڭ ورىنباسارى لاۋازىمىنا تاعايىندالعان.
2024 -جىلدىڭ باسىنداعى رەسمي دەرەكتەردە ونىڭ پوليتسيا پودپولكوۆنيگى شەنى بولعان.