استانادا كونە ءداستۇر - قىمىزمۇرىندىق تويلاندى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ەلوردالىق زەينەتكەرلەر قىمىزمۇرىندىق مەرەكەسىن اتاپ ءوتتى. اربات الاڭىندا ۇيىمداستىرىلعان «QYMYZ FEST - قىمىزمۇرىندىق 2026» ەتنوفەستيۆالىنە 100-دەن استام ادام قاتىستى.
قىمىزمۇرىندىق - قازاق حالقىنىڭ كونە سالت-داستۇرلەرىنىڭ ءبىرى.
كوكتەم شىعىپ، بيە بايلانىپ، العاشقى قىمىز اشىتىلعان كەزدە اۋىل تۇرعىندارى باس قوسىپ، اقتان ءدام تاتقان.
وسى ءبىر اتا-ءداستۇردى جاڭعىرتۋ - شارانىڭ باستى ماقساتى.
- بۇگىن اعا بۋىن وكىلدەرىنىڭ باسىن قوسىپ، رۋحاني سەرپىلىس سىيلادىق. بەلسەندى ۇزاق ءومىر ءسۇرۋ ورتالىعى ءاردايىم ارداگەرلەرىمىزدىڭ بەلسەندى، ءماندى دە، سالاۋاتتى ءومىر سۇرۋىنە جاعداي جاساپ، ۇلتتىق مادەنيەتىمىزدى ناسيحاتتاۋعا ەرەكشە كوڭىل بولەدى، - دەدى بەلسەندى ۇزاق ءومىر ءسۇرۋ ورتالىعىنىڭ ديرەكتورى سەرىك قاراباتىروۆ.
مەرەكەدە قالا تۇرعىندارى بەلسەندى ۇزاق ءومىر ءسۇرۋ ورتالىعىنىڭ اجەلەرى ازىرلەگەن قولونەر كورمەسىن تاماشالادى.
سونىمەن قاتار اسىق اتۋ، لاڭگى تەبۋ، جىلىك سىندىرۋ سەكىلدى ۇلتتىق ويىندار ۇيىمداستىرىلدى.
قىمىز ساۋۋ ءراسىمى كورسەتىلىپ، تەاترلاندىرىلعان قويىلىم ارقىلى قازاقتىڭ بايىرعى داستۇرلەرى دە دارىپتەلدى.
- ءبىز وسى ءداستۇردى جاڭعىرتۋ ارقىلى جاستار مەن بۇگىنگى شارا قوناقتارىنىڭ مەرەكەنىڭ ءمانى مەن ماڭىزىن تەرەڭ ءتۇسىنىپ، ونى وزگەلەرگە ناسيحاتتاۋىن قالايمىز. ۇلتتىق سالت-داستۇرلەرىمىزدى كەلەر ۇرپاققا امانات ەتىپ، ساباقتاستىعىن ساقتاۋ - باستى مىندەتىمىز، - دەدى سارىارقا اۋداندىق الەۋمەتتىك قىزمەت كورسەتۋ ءبولىمىنىڭ باسشىسى كەنجەبولات باپيشيەۆ.
جيىندا ەلدى مەكەندەردەن كەلگەن كاسىپكەرلەر تۇرعىندارعا بالعىن قىمىز ۇسىندى.
سولاردىڭ ءبىرى - نۇرجامال باقىتوۆا. ول 18 جىلدان استام ۋاقىت بويى بيە بايلاپ، قىمىز اشىتىپ، ساۋدا ورىندارىنا جەتكىزۋمەن اينالىسىپ كەلەدى.
- بۇگىنگى قىمىزمۇرىندىق مەرەكەسى قۇتتى بولسىن! قىمىز ءىشۋ مادەنيەتىن دامىتۋ ماقساتىندا قازىرگى تاڭدا ەكى جۇزدەن استام بيە بايلاپ، قىمىز وندىرەمىز. وسى ۋاقىت ىشىندە ەكى مارتە EXPO كورمەسىنە قاتىستىق: العاشقاسى - استانا قالاسىندا، ەكىنشىسى - دۋباي قالاسىندا ءوتتى. بۇل كورمەلەردە قازاقتىڭ قىمىزى مەن ۇلتتىق مادەنيەتى الەمگە تانىستىرىلدى. قازىر قىمىزمۇرىندىق مەرەكەسى اياسىندا حالىققا ءجۇز ليتردەن استام قىمىز ۇسىنۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، جىلدىڭ العاشقى ەكى ايىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قىمىز ءوندىرىسى %11,8 وسكەن.
اۆتور
ارۋجان ارمان قىزى