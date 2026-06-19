KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    استانادا كونە ءداستۇر - قىمىزمۇرىندىق تويلاندى

    استانا. KAZINFORM - بۇگىن ەلوردالىق زەينەتكەرلەر قىمىزمۇرىندىق مەرەكەسىن اتاپ ءوتتى. اربات الاڭىندا ۇيىمداستىرىلعان «QYMYZ FEST - قىمىزمۇرىندىق 2026» ەتنوفەستيۆالىنە 100-دەن استام ادام قاتىستى.

    Астанада көне дәстүр — Қымызмұрындық тойланды
    فوتو: ۆيكتور فەديۋنين/kazinform

    قىمىزمۇرىندىق - قازاق حالقىنىڭ كونە سالت-داستۇرلەرىنىڭ ءبىرى.

    Астанада көне дәстүр — Қымызмұрындық тойланды
    فوتو: ۆيكتور فەديۋنين/kazinform

    كوكتەم شىعىپ، بيە بايلانىپ، العاشقى قىمىز اشىتىلعان كەزدە اۋىل تۇرعىندارى باس قوسىپ، اقتان ءدام تاتقان.

    дастархан, бауырсақ
    فوتو: ۆيكتور فەديۋنين/kazinform

    وسى ءبىر اتا-ءداستۇردى جاڭعىرتۋ - شارانىڭ باستى ماقساتى.

    Астанада көне дәстүр — Қымызмұрындық тойланды
    فوتو: ۆيكتور فەديۋنين/kazinform

    - بۇگىن اعا بۋىن وكىلدەرىنىڭ باسىن قوسىپ، رۋحاني سەرپىلىس سىيلادىق. بەلسەندى ۇزاق ءومىر ءسۇرۋ ورتالىعى ءاردايىم ارداگەرلەرىمىزدىڭ بەلسەندى، ءماندى دە، سالاۋاتتى ءومىر سۇرۋىنە جاعداي جاساپ، ۇلتتىق مادەنيەتىمىزدى ناسيحاتتاۋعا ەرەكشە كوڭىل بولەدى، - دەدى بەلسەندى ۇزاق ءومىر ءسۇرۋ ورتالىعىنىڭ ديرەكتورى سەرىك قاراباتىروۆ.

    Астанада көне дәстүр — Қымызмұрындық тойланды
    فوتو: ۆيكتور فەديۋنين/kazinform

    مەرەكەدە قالا تۇرعىندارى بەلسەندى ۇزاق ءومىر ءسۇرۋ ورتالىعىنىڭ اجەلەرى ازىرلەگەن قولونەر كورمەسىن تاماشالادى.

    Астанада көне дәстүр — Қымызмұрындық тойланды
    فوتو: ۆيكتور فەديۋنين/kazinform
    Астанада көне дәстүр — Қымызмұрындық тойланды
    فوتو: ۆيكتور فەديۋنين/kazinform

    سونىمەن قاتار اسىق اتۋ، لاڭگى تەبۋ، جىلىك سىندىرۋ سەكىلدى ۇلتتىق ويىندار ۇيىمداستىرىلدى.

    Астанада көне дәстүр — Қымызмұрындық тойланды
    فوتو: ۆيكتور فەديۋنين/kazinform

    قىمىز ساۋۋ ءراسىمى كورسەتىلىپ، تەاترلاندىرىلعان قويىلىم ارقىلى قازاقتىڭ بايىرعى داستۇرلەرى دە دارىپتەلدى.

    Астанада көне дәстүр — Қымызмұрындық тойланды
    فوتو: ۆيكتور فەديۋنين/kazinform

    - ءبىز وسى ءداستۇردى جاڭعىرتۋ ارقىلى جاستار مەن بۇگىنگى شارا قوناقتارىنىڭ مەرەكەنىڭ ءمانى مەن ماڭىزىن تەرەڭ ءتۇسىنىپ، ونى وزگەلەرگە ناسيحاتتاۋىن قالايمىز. ۇلتتىق سالت-داستۇرلەرىمىزدى كەلەر ۇرپاققا امانات ەتىپ، ساباقتاستىعىن ساقتاۋ - باستى مىندەتىمىز، - دەدى سارىارقا اۋداندىق الەۋمەتتىك قىزمەت كورسەتۋ ءبولىمىنىڭ باسشىسى كەنجەبولات باپيشيەۆ.

    جيىندا ەلدى مەكەندەردەن كەلگەن كاسىپكەرلەر تۇرعىندارعا بالعىن قىمىز ۇسىندى.

    Астанада көне дәстүр — Қымызмұрындық тойланды
    فوتو: ۆيكتور فەديۋنين/kazinform

    سولاردىڭ ءبىرى - نۇرجامال باقىتوۆا. ول 18 جىلدان استام ۋاقىت بويى بيە بايلاپ، قىمىز اشىتىپ، ساۋدا ورىندارىنا جەتكىزۋمەن اينالىسىپ كەلەدى.

    Астанада көне дәстүр — Қымызмұрындық тойланды
    فوتو: ۆيكتور فەديۋنين/kazinform

    - بۇگىنگى قىمىزمۇرىندىق مەرەكەسى قۇتتى بولسىن! قىمىز ءىشۋ مادەنيەتىن دامىتۋ ماقساتىندا قازىرگى تاڭدا ەكى جۇزدەن استام بيە بايلاپ، قىمىز وندىرەمىز. وسى ۋاقىت ىشىندە ەكى مارتە EXPO كورمەسىنە قاتىستىق: العاشقاسى - استانا قالاسىندا، ەكىنشىسى - دۋباي قالاسىندا ءوتتى. بۇل كورمەلەردە قازاقتىڭ قىمىزى مەن ۇلتتىق مادەنيەتى الەمگە تانىستىرىلدى. قازىر قىمىزمۇرىندىق مەرەكەسى اياسىندا حالىققا ءجۇز ليتردەن استام قىمىز ۇسىنۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز، - دەدى ول.

    Астанада көне дәстүр — Қымызмұрындық тойланды
    فوتو: ۆيكتور فەديۋنين/kazinform

    ايتا كەتەيىك، جىلدىڭ العاشقى ەكى ايىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قىمىز ءوندىرىسى %11,8 وسكەن.

    اۆتور

    ارۋجان ارمان قىزى

    ۇلتتىق سالت-ءداستۇر مادەنيەت
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور