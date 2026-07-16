استانادا جىلدامدىقتى اسىرعان جۇرگىزۋشى 15 تاۋلىككە قامالدى
استانا. KAZINFORM - استانا قالاسى اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىقتار جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتى جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن بىرنەشە مارتە ورەسكەل بۇزعان جۇرگىزۋشىگە قاتىستى اكىمشىلىك ءىس قارادى.
سوت مالىمەتىنشە، ازامات ج. 2026-جىلعى ناۋرىز-ماۋسىم ايلارى ارالىعىندا جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن، ونىڭ ىشىندە جىلدامدىق رەجيمىن بۇزعانى ءۇشىن 80 رەتتەن استام اكىمشىلىك جاۋاپتىلىققا تارتىلعان.
- اكىمشىلىك جاۋاپتىلىققا بىرنەشە رەت تارتىلعانىنا قاراماستان، ازامات ج. ءوز ارەكەتتەرىنىڭ قوعامدىق قاۋىپتىلىگىن سەزىنە وتىرىپ، جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن ورەسكەل بۇزۋدى جالعاستىرعان. ول ەكى جاعدايدا كولىك قۇرالىن ساعاتىنا 151 ك م جانە 126 ك م جىلدامدىقپەن باسقارىپ، بەلگىلەنگەن جىلدامدىقتى ەداۋىر اسىرعان، - دەلىنگەن سوت حابارلاماسىندا.
سوت وتىرىسىندا قۇقىق بۇزۋشى كىناسىن تولىق مويىنداپ، جاساعان ارەكەتىنە وكىنىش بىلدىرگەن. سونداي-اق جىلدامدىقتى بىرنەشە رەت اسىرعانىن جانە بارلىق اكىمشىلىك ايىپپۇلداردى تولەگەنىن راستاعان.
ءىس ماتەريالدارى بويىنشا ونىڭ كىناسى اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى حاتتامامەن، «سەرگەك» جۇيەسىنىڭ بەينەجازبالارى جانە فوتوماتەريالدارىمەن، ارنايى ەسەپكە الۋ دەرەكتەرىمەن، سونداي-اق باس پروكۋراتۋرانىڭ قۇقىقتىق ستاتيستيكا جانە ارنايى ەسەپكە الۋ جونىندەگى كوميتەتىنىڭ مالىمەتتەرىمەن دالەلدەنگەن.
- سوت ازامات ج. -نى اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكستىڭ 434-بابىنىڭ 1-بولىگى بويىنشا كىنالى دەپ تانىپ، وعان 15 تاۋلىك مەرزىمگە اكىمشىلىك قاماققا الۋ جازاسىن تاعايىندادى. جازا تاعايىنداۋ كەزىندە قۇقىق بۇزۋشىلىقتىڭ قوعامدىق قاۋىپتىلىگى، جول قوزعالىسىنا قاتىسۋشىلاردىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا توندىرگەن قاۋىپ جانە جۇرگىزۋشىنىڭ جىل باسىنان بەرى جىلدامدىقتى اسىرعانى ءۇشىن 80 رەتتەن استام جاۋاپقا تارتىلعانى ەسكەرىلدى،-دەپ مالىمدەدى سوت.
ايتا كەتەيىك، اباي وبلىسىندا 172 جۇرگىزۋشىگە زاڭسىز سالىنعان ايىپپۇلداردىڭ كۇشى جويىلدى.