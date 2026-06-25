استانادا جىل باسىنان بەرى 7 بالا تەرەزەدەن قۇلاپ، مەرت بولدى
استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى قالالىق ورتالىق كوممۋنيكاسيالار قىزمەتىندە وتكەن باسپا ءسوز ماجىلىسىندە استانا قالاسى توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى توتەنشە جاعدايلاردىڭ الدىن الۋ باسقارماسى باستىعىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى ءالي ارعىنبايەۆ ءمالىم ەتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، جىل باسىنان بەرى «112» قۇتقارۋ قىزمەتىنىڭ پۋلتىنە بالالاردىڭ تەرەزەدەن قۇلاۋى بويىنشا 26 حابارلاما تۇسكەن.
- ەلوردادا جىل باسىنان بەرى بالالاردىڭ تەرەزەدەن قۇلاۋىنا قاتىستى 26 وقيعا تىركەلىپ، سالدارىنان 7 بالا قازا بولدى. زارداپ شەككەندەردىڭ باسىم بولىگى - 2 مەن 7 جاس ارالىعىنداعى بالالار. وتكەن جىلدىڭ ۇقساس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا مۇنداي وقيعالار سانى ازايعانىمەن، ماسەلە وزەكتىلىگىن جوعالتقان جوق، - دەدى ءالي ارعىنبايەۆ.
سپيكەردىڭ مالىمەتىنشە، بالالاردىڭ تەرەزەدەن قۇلاۋىنىڭ الدىن الۋ ماقساتىندا قالادا تۇراقتى تۇردە پروفيلاكتيكالىق جۇمىستار جۇرگىزىلىپ كەلەدى.
- 2026 -جىلدىڭ ناۋرىز ايىنان باستاپ توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتىنىڭ قىزمەتكەرلەرى مۇددەلى قىزمەتتەرمەن بىرلەسىپ 2,5 مىڭنان استام كوپقاباتتى تۇرعىن ءۇيدى ارالاپ شىققان. تۇرعىندارعا شامامەن 11 مىڭ جادىناما تاراتىلىپ، 12 مىڭنان استام اداممەن ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلگەن. سونداي-اق يۋۆەنالدى پوليتسيا جانە ۆولونتەرلىك ۇيىمدارمەن بىرلەسىپ ۇيىمداستىرىلعان «قاۋىپسىز تەرەزە» اكسياسى اياسىندا كوپبالالى جانە كىشكەنتاي بالالارى بار وتباسىلاردىڭ پاتەرلەرىنە 1028 تەرەزە قۇلپى- بلوكيراتورى تەگىن ورناتىلدى، - دەدى سپيكەر.
بۇدان بولەك، قالاداعى 53 مەكتەپ پەن 35 بالاباقشادا پروفيلاكتيكالىق دارىستەر وتكىزىلگەن.
— اقپاراتتىق ماتەريالدار اتا-انالار چاتتارى، ميب جانە پيك ارقىلى تاراتىلىپ جاتىر. قوعامدىق ورىنداردا تاقىرىپتىق بەينەروليكتەر كورسەتىلىپ، تۇرعىن ۇيلەردىڭ كىرەبەرىستەرى مەن ليفتىلەرىندە بالالار قاۋىپسىزدىگى جونىندەگى ماتەريالدارعا باعىتتايتىن QR- كودى بار جادىنامالار ورنالاستىرىلدى، - دەپ اتاپ ءوتتى ءالي ارعىنبايەۆ.
ءسوز سوڭىندا ت ج د وكىلى اتا-انالاردى بالالاردى قاراۋسىز قالدىرماۋعا شاقىردى.
- كىشكەنتاي بالالاردى قاراۋسىز قالدىرماۋ، ولاردىڭ تەرەزە الدىنا شىعۋىنا جول بەرمەۋ، تەرەزە ماڭىنداعى جيھازداردى الىپ تاستاۋ قاجەت. سونداي-اق بالالارعا ارنالعان قۇلىپتاردى ورناتىپ، ماساعا قارسى تورلارعا سەنبەۋ كەرەك. بالالارعا قاۋىپسىزدىك شارالارىن ۇنەمى ءتۇسىندىرى وتىرعان ءجون، - دەپ تۇيىندەدى ءسوزىن ول.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن باس پروكۋراتۋرا بالالاردىڭ تەرەزەدەن قۇلاۋىنا بايلانىستى تۇرعىندارعا ەسكەرتۋ جاسادى.