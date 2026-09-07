استانادا جيھاز دايىنداۋعا تاپسىرىس قابىلداعان ەكى الاياق 19 ادامدى الداعان
استانا. KAZINFORM - استانادا تاپسىرىسپەن جيھاز دايىنداۋعا قاتىستى الاياقتىق سحەما اشكەرەلەندى. بۇل تۋرالى قالا پروكۋراتۋراسى مالىمدەدى.
ءىس ماتەريالدارىنا سايكەس، جابىرلەنۋشىلەردىڭ ءبىرى Instagram جەلىسىنەن جيھاز دايىنداۋ تۋرالى جارنامانى كورىپ، كۇدىكتىلەرمەن كەلىسىم جاساعان. ۇيىنە ولشەم الدىرعاننان كەيىن ول 4,5 ميلليون تەڭگە اۋدارعان. الايدا سودان كەيىن كۇدىكتىلەر ونىمەن بايلانىسىن ۇزگەن.
تەرگەۋ بارىسىندا ولاردىڭ ارەكەتىنەن 19 ازامات زارداپ شەككەنى انىقتالدى. كەلتىرىلگەن زالالدىڭ جالپى سوماسى 24,6 ميلليون تەڭگەدەن اسقان.
سوتتا مەملەكەتتىك ايىپتاۋشى ەكى سوتتالۋشىنىڭ كىناسىن دالەلدەيتىن بارلىق قاجەتتى دالەلدەردى ۇسىندى.
— سوت ۇكىمىمەن ولاردىڭ ءارقايسىسى 6 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى. سونىمەن قاتار ولار 10 جىل بويى كوممەرتسيالىق جانە كوممەرتسيالىق ەمەس ۇيىمداردا باسشىلىق قىزمەت اتقارۋ قۇقىعىنان ايىرىلدى. جابىرلەنۋشىلەردىڭ ازاماتتىق تالاپ-ارىزدارى تولىق قاناعاتتاندىرىلدى. كەلتىرىلگەن زالال سوتتالۋشىلاردان ءوندىرىپ الىناتىن بولادى، — دەلىنگەن شىعارىلعان ۇكىمدە.
پروكۋراتۋرا ازاماتتاردى جيھاز دايىنداۋعا تاپسىرىس بەرگەن كەزدە ساق بولۋعا شاقىردى. اقشانى قولما-قول نەمەسە جازباشا شارتسىز جەكە بانك كارتاسىنا اۋدارماۋ، تولەمدى راستايتىن چەك پەن قۇجاتتاردى تالاپ ەتۋ ۇسىنىلادى.
سونداي-اق شارتتا جيھازدىڭ ولشەمدەرى مەن قولدانىلاتىن ماتەريالدار، باعاسى، دايىنداۋ جانە ورناتۋ مەرزىمدەرى، سونداي-اق مىندەتتەمەلەردى ورىنداۋ مەرزىمى بۇزىلعان جاعدايدا تاراپتاردىڭ جاۋاپكەرشىلىگى ناقتى كورسەتىلۋى قاجەت.
وسىعان دەيىن ب ق و تۇرعىنى جاعىمسىز ءيسى بار جيھاز ءۇشىن ساتۋشىدان 2,6 ميلليون تەڭگە ءوندىرىپ العانىن جازعان ەدىك.