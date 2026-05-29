استانادا جوعارى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كەڭەستىڭ وتىرىسى باستالدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ەلورداداعى تاۋەلسىزدىك سارايىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قاتىسۋىمەن جوعارى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كەڭەستىڭ وتىرىسى باستالدى.
بۇل جيىنعا قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ، رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين، بەلارۋس پرەزيدەنتى الەكساندر لۋكاشەنكو، ارمەنيا ۆيتسە-پرەمەرى مگەر گريگوريان كەلدى.
بيىل قازاقستان رەسپۋبليكاسى ەاەو ورگاندارىنا ءتوراعالىق ەتىپ وتىر. مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ 2025-جىلعى 31-جەلتوقساندا ە ا ە و مەملەكەتتەرى باسشىلارىنا جولداعان ۇندەۋىندە قازاقستان ءتوراعالىعىنىڭ نەگىزگى باسىمدىقتارىن ايقىندادى.
ولار: جاساندى ينتەللەكتىنى ەكونوميكالىق ينتەگراتسيانى دامىتۋدىڭ جاڭا قۇرالى رەتىندە دامىتۋ، ەاەو لوگيستيكالىق كەڭىستىگىنىڭ الەۋەتىن پايدالانۋ، ونەركاسىپ پەن اگروونەركاسىپ كەشەنىن تسيفرلاندىرۋ، ءوزارا ساۋداداعى اكىمشىلىك كەدەرگىلەردى قىسقارتۋ جانە ءۇشىنشى ەلدەرمەن ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ.
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ءتوراعالىعى اياسىندا 2026-جىلعى 28-29-مامىر كۇندەرى استانا قالاسىندا جوعارى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كەڭەستىڭ كەزەكتى وتىرىسى مەن ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق فورۋمىن وتكىزۋ جوسپارلانعان.
جالپى العاندا، قازاقستان ە ا ە و قۇقىعىندا بەكىتىلگەن ورنىقتى ەكونوميكالىق دامۋدى قامتاماسىز ەتۋ، ۇلتتىق ەكونوميكالاردى جان-جاقتى جاڭعىرتۋ، ولاردىڭ باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ارتتىرۋ جانە ازاماتتاردىڭ ءال-اۋقاتىن جاقسارتۋ باعىتىنداعى نەگىزگى ماقساتتار مەن قاعيداتتاردى جۇيەلى ءارى دايەكتى تۇردە ىسكە اسىرۋدى جالعاستىرۋعا نيەتتى.
ەسكە سالساق، 28-مامىردا مەملەكەت باسشىلارىنىڭ قاتىسۋىمەن V ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق فورۋمنىڭ (ە ە ف-2026) پلەنارلىق وتىرىسى ءوتتى.
قازاقستان پرەزيلەنتى قازىر ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداعىنىڭ الەۋەتىن ودان ءارى ارتتىرىپ، قارقىندى دامىتۋ جونىندە ستراتەگيالىق ماڭىزدى مىندەتى تۇرعانىن ايتتى.