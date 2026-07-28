استانادا جەدەل جاردەم قىزمەتىنىڭ بۇرىنعى باسشىلىعى 700 ميلليون تەڭگە جىمقىرعان
استانا. KAZINFORM - استانادا ەلوردانىڭ جەدەل مەديسينالىق جاردەم ستانسياسىندا بيۋدجەت قاراجاتىن جىمقىرۋ فاكتىسى بويىنشا ۇكىم شىعارىلدى. بۇل تۋرالى باس پروكۋراتۋرا حابارلادى.
سوتتا استانا قالاسى پروكۋراتۋراسىنىڭ سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ باسقارماسىنىڭ تەرگەگەن قىلمىستىق ءىسى قارالدى.
سوت 2020-2023 -جىلدار ارالىعىندا جەدەل مەديسينالىق جاردەم ستانسياسىنىڭ بۇرىنعى ديرەكتورى، بۇرىنعى كولىك ءبولىمىنىڭ باسشىسى جانە بۇرىنعى باس مەحانيك ءارى قويما مەڭگەرۋشىسى مىندەتىن قوسا اتقارعان سانيتارلىق اۆتوكولىكتەردى جوندەۋگە جانە تەحنيكالىق قىزمەت كورسەتۋگە بولىنگەن بيۋدجەت قاراجاتىن جىمقىرۋدى ۇيىمداستىرعانىن انىقتادى. ناتيجەسىندە جۇمىس ىستەپ تۇرعان اۆتوكولىكتەردىڭ سانى 149-دان 32-گە دەيىن ازايعان.
مەملەكەتكە كەلتىرىلگەن جالپى زالال 700 ميلليون تەڭگەدەن استى. ونىڭ ىشىندە 440 ميلليون تەڭگەدەن استامى سوت ۇكىمىمەن ءوندىرىلدى. ال تاكسي قىزمەتتەرىنە جۇمسالعان 300 ميلليون تەڭگەدەن استام قاراجات ازاماتتىق سوت ارقىلى ءوندىرىپ الۋعا جاتادى.
سوت ۇكىمىمەن بارلىق تۇلعا قازاقستان رەسپۋبليكاسى قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 189-بابى 4-بولىگىنىڭ 2) تارماعىندا كوزدەلگەن قىلمىستىق قۇقىق بۇزۋشىلىقتى جاساعانى ءۇشىن كىنالى دەپ تانىلىپ، 9 جانە 8 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىنا سوتتالدى.
سونىمەن قاتار ولاردىڭ ءارقايسىسىنا مەملەكەتتىك قىزمەتتە جانە كۆازيمەملەكەتتىك سەكتور سۋبەكتىلەرىندە لاۋازىمداردى اتقارۋ قۇقىعىنان ءومىر بويىنا ايىرۋ تۇرىندەگى قوسىمشا جازا تاعايىندالدى.
سوت ۇكىمى زاڭدى كۇشىنە ەنگەن جوق.