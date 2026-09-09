استانادا جاس وقىرماندار «تۇنگى كىتاپحانا» جاساقتادى
استانا. قازاقپارات - استانالىق وقىرماندار تۇندە دە باس قوسىپ، كىتاپ وقيدى. «وي وردا» كلۋبىنا 300-گە جۋىق وقىرمان جازىلعان. ولار: «كىتاپتى وقىپ قانا قويماي، ورتاعا سالىپ تالقىلاۋ ماڭىزدى»، - دەيدى.
كلۋب مۇشەلەرى وسى سەبەپتى كوۆوركينگ ورتالىققا جينالىپ، ءوز ويلارىن ورتاعا سالادى. ءدال قازىر «تۇنگى كىتاپحانا» ماۋسىمى باستالعان. بۇل جوبا جۇمىستان تىس ۋاقىتتى ءتيىمدى وتكىزۋگە دە سەپ. قاۋىمداستىق وكىلدەرى وسى ارقىلى كىتاپسۇيەر قاۋىمنىڭ قاتارىن ارتتىرامىز دەگەن سەنىمدە.
جانسۇلتان عيزات ۇلى، «وي وردا» قاۋىمداستىعىنىڭ ۆيتسە-پرەزيدەنتى:
- كەشكى ۋاقىتتا نەمەسە ءتىپتى تۇنگە جاقىن ۋاقىتتا كىتاپ تالقىنى وتكىزۋگە وتە قاتتى سۇرانىس بار. سوندىقتان وسى ماۋسىمدا «تۇنگى كىتاپحانا» دەپ قويدىق، كىتاپتاردى تۇنگە قاتىستى «اي مەن ايشا»، «ءتۇن استىنداعى كىتاپحانا» جانە «تۇندە اتىلعان وق» كىتاپتارى تاڭدالدى. ەرەكشەلىگىمىز، ءبىز ءبىر كىتاپتى 4 رەت تاڭدايمىز.
24.kz