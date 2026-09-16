استانادا «جاڭا ۆيرۋس» تارادى ما: دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى جاۋاپ بەردى
استانا. KAZINFORM — استانا تۇرعىندارى الەۋمەتتىك جەلىلەردە «جاڭا ۆيرۋس» تاراعانىن ايتىپ، ءبىر-بىرىنە ۇقساس بەلگىلەر بايقالىپ جاتقانىن جازىپ جاتىر. وسىعان بايلانىستى Kazinform ءتىلشىسى استانا قالاسىنىڭ قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنان ماسەلەنىڭ ءمان- جايىن انىقتادى.
الەۋمەتتىك جەلى قولدانۋشىلارى تاماقتىڭ اۋىرۋى، مۇرىننىڭ ءبىتۋى جانە ج ر ۆ ي- گە ءتان وزگە دە بەلگىلەر تۋرالى جازىپ جاتىر. كەيبىر تۇرعىندار اۋرۋدىڭ دەنە قىزۋىنسىز ءوتىپ جاتقانىن دا اتاپ وتكەن.
Kazinform رەداكسياسىنىڭ ساۋالىنا جاۋاپ بەرگەن ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا تىنىس جولدارى اۋرۋلارىنىڭ ادەتتەن تىس نەمەسە اۋىر ءوتۋ بەلگىلەرى بايقالمايدى.
— كوپ جاعدايدا اۋرۋ ج ر ۆ ي- ءدىڭ ادەتتەگى كلينيكالىق كورىنىسى شەڭبەرىندە وتەدى. سونىمەن قاتار كەيبىر ناۋقاستار ينفەكسيانى اۋىرلاۋ سەزىنۋى مۇمكىن. بۇل اسىرەسە سوزىلمالى اۋرۋلارى، يممۋنيتەتى تومەن جانە باسقا ءدا قاۋىپ فاكتورلارى بار ادامدارعا قاتىستى، — دەپ حابارلادى باسقارما.
ج ر ۆ ي- مەن اۋىراتىندار سانى ارتتى ما؟
باسقارمانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، استانادا ج ر ۆ ي بەلگىلەرىمەن مەديسينالىق كومەككە جۇگىنگەندەر سانى وسكەن.
ۆەدومستۆونىڭ دەرەگىنە سايكەس، 2026 -جىلعى 4-10 -قىركۇيەك ارالىعىندا ەلوردادا 3354-كە جۋىق ج ر ۆ ي جاعدايى تىركەلگەن. بۇل وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا %31- عا از. بىلتىر وسى ارالىقتا 4638 جاعداي تىركەلگەن.
ايتا كەتەيىك، جاقىندا كۇزدە قانداي ۆيرۋستار تارايدى جانە ولاردان قالاي ساقتانۋعا بولاتىنىڭ جازعان ەدىك.