استانادا جاڭا تۋعان بالاسىن زاڭسىز بەرگەن اناسى 8 جىلعا سوتتالدى
استانا. قازاقپارات - استانادا جاڭا تۋعان بالانى زاڭسىز بەرگەنى ءۇشىن اناسى اتا-انا قۇقىقتارىنان ايىرىلدى، دەپ حابارلايدى «24KZ».
استانا قالاسى پروكۋراتۋراسىنىڭ مالىمەتىنشە، ەلوردانىڭ 19 جاستاعى تۇرعىنى دەلدالدار ارقىلى جۇكتىلىكتىڭ سەگىزىنشى ايىندا جاسالعان جالعان سۋرروگات انا بولۋ شارتى نەگىزىندە ءوزىنىڭ جاڭا تۋعان بالاسىن ەرلى-زايىپتى جۇپقا اقشالاي سىياقى ءۇشىن بەرگەن. سوتتىڭ 2025 -جىلعى 23 -مامىرداعى ۇكىمىمەن ايىپتالۋشى مەن دەلدالدار قازاقستان رەسپۋبليكاسى قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 135-بابى («كامەلەتكە تولماعاندار ساۋداسى») بويىنشا كىنالى دەپ تانىلدى.
سوتتالۋشىلارعا پروباتسيالىق باقىلاۋ بەلگىلەنە وتىرىپ، شارتتى تۇردە 8 جىل باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى تاعايىندالدى. بالانىڭ قۇقىقتارى مەن زاڭدى مۇددەلەرىن قورعاۋ ماقساتىندا ول كامەلەتكە تولماعاندارعا ارنالعان مامانداندىرىلعان مەكەمەگە ورنالاستىرىلدى. سونىمەن قاتار، استانا قالاسى اكىمدىگىنىڭ «مامانداندىرىلعان بالالار ءۇيى» ك م م-ءنىڭ تالاپ-ارىزى بويىنشا اناسى اتا-انا قۇقىقتارىنان ايىرىلدى. استانا قالاسىنىڭ پروكۋراتۋراسى بالالارعا قاتىستى زاڭسىز مامىلەلەر قىلمىستىق جاۋاپتىلىققا اكەپ سوعاتىنىن جانە قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ ەرەكشە باقىلاۋىندا ەكەنىن ەسكە سالادى.