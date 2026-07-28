استانادا جاڭا كامەرالار 20 مىڭنان استام بەلدىك تاقپاعان جۇرگىزۋشىنى انىقتادى
استانا. KAZINFORM - استانادا بيىل ناۋرىز ايىنان باستاپ ىسكە قوسىلعان جاڭا ينتەللەكتۋالدى بەينەباقىلاۋ جۇيەسى 20 مىڭنان استام جۇرگىزۋشىنىڭ قاۋىپسىزدىك بەلدىگىن تاقپاي كولىك باسقارعانىن تىركەدى.
بۇل تۋرالى وڭىرلىك كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگتە استانا قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتى اكىمشىلىك پوليتسيا باسقارماسىنىڭ باستىعى، پوليتسيا پولكوۆنيگى نۇرلان ۋۆايەۆ ايتتى.
ونىڭ سوزىنشە، ەلوردادا «سەرگەك» جۇيەسىمەن قاتار «Presight AL LTD» كومپانياسىنىڭ ينتەللەكتۋالدى كەشەندەرى دە قولدانىلا باستادى. ولار جول قوزعالىسى ەرەجەسىن بۇزۋدىڭ 15 ءتۇرىن اۆتوماتتى تۇردە انىقتاي الادى.
- جاڭا كەشەندەردى كەزەڭ-كەزەڭىمەن ەنگىزۋ بارىسىندا قاۋىپسىزدىك بەلدىگىن تاقپاي كولىك باسقارۋدىڭ 20 مىڭنان استام دەرەگى، كولىك جۇرگىزۋ كەزىندە ۇيالى تەلەفون پايدالانۋدىڭ شامامەن 2,5 مىڭ جاعدايى جانە جۇرگىزۋشىلەردىڭ جاياۋ جۇرگىنشىلەرگە جول بەرمەگەن 127 دەرەگى انىقتالدى، - دەدى نۇرلان ۋۆايەۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازىر جۇيەنى كەڭەيتۋگە ارنالعان مونتاجداۋ جانە تەحنيكالىق جۇمىستار جالعاسىپ جاتىر.
سونىمەن قاتار جاڭا كامەرالار جاڭا قۇقىق بۇزۋشىلىق تۇرلەرىن ەنگىزبەيدى. ولار تەك زاڭنامادا جاۋاپكەرشىلىك كوزدەلگەن قولدانىستاعى قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردى اۆتوماتتى تۇردە تىركەيدى.
ايتا كەتەيىك، استانادا جول ەرەجەسىن بۇزعان 19 مىڭنان استام جاياۋ جۇرگىنشى جاۋاپقا تارتىلدى.