استانادا جاڭا اۋەجاي قاي جەردەن بوي كوتەرمەك؟
استانا. قازاقپارات - استانادا جاڭا اۋەجايدىڭ قۇرىلىسى كەلەسى جىلى باستالادى دەپ جوسپارلانىپ وتىر. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا كولىك ءمينيسترى نۇرلان ساۋرانبايەۆ مالىمدەدى.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، الداعى 3 جىل ىشىندە قازاقستانداعى اۋەجاي ينفراقۇرىلىمىن كەشەندى جاڭعىرتۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلەدى.
استانا اۋەجايىن جاڭعىرتۋ - باستى مىندەت. قالا اكىمدىگى قاجەتتى دايىندىق جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر، قۇرىلىستى كەلەسى جىلى باستاۋ جوسپارلانعان، - دەدى نۇرلان ساۋرانبايەۆ.
ونىڭ سوزىنشە، ەلدە التى ءىرى اۋە ايلاعىن دامىتۋعا باسىمدىق بەرىلىپ وتىر. سونداي-اق جۇك اۆياتسياسىن دامىتۋعا ارنالعان بەس جىلدىق جوسپار ازىرلەنگەن.
جۇك اۆياتسياسىن دامىتۋ ەلىمىزدىڭ ترانزيتتىك الەۋەتىن كۇشەيتىپ، حالىقارالىق لوگيستيكاداعى مۇمكىندىكتەرىن كەڭەيتەدى. وسىعان بايلانىستى مەملەكەت تاراپىنان قاجەتتى شەشىمدەر قابىلداندى، - دەدى مينيستر.
پرەزيدەنت: جاڭا اۋەجاي سالۋ - كەزەك كۇتتىرمەيتىن مىندەت
بۇعان دەيىن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىندا استانادا جاڭا اۋەجاي سالۋ ماسەلەسىنە توقتالىپ، بۇل جوبانىڭ اۆياتسيا سالاسى مەن كولىك ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ ءۇشىن ستراتەگيالىق ماڭىزعا يە ەكەنىن ايتقان بولاتىن.
مەملەكەت باسشىسى ەلوردادا جاڭا اۋەجاي سالۋ كەزەك كۇتتىرمەيتىن مىندەت ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
اۆياتسيا سالاسىنداعى تابىسىمىز دا كوبەيۋدە. ەلىمىزدە جاڭا ۇشۋ باعىتتارى اشىلىپ جاتىر. تولىققاندى اۋە حابتارىن قالىپتاستىرۋ ءۇشىن ناقتى جۇمىس جۇرگىزىلۋدە. ارينە، وسى تۇرعىدان العاندا، استانا قالاسىندا جاڭا اۋەجاي سالۋ - كەزەك كۇتتىرمەيتىن مىندەت. كوپ ۇزاماي ونىڭ قۇرىلىسى باستالۋى قاجەت. اۋە كەڭىستىگى ارقىلى جۇك تاسىمالدايتىن ارنايى كومپانيا قۇرۋ وتە ورىندى شەشىم بولدى دەپ سانايمىن. بۇل ماڭىزدى قادام حالىقارالىق لوگيستيكاداعى الەۋەتىمىزدى كۇشەيتۋگە ىقپال ەتەرى ءسوزسىز، - دەدى پرەزيدەنت.
جاڭا اۋەجاي قايدا سالىنادى؟
قازىرگى ۋاقىتتا جاڭا اۋەجايدىڭ ناقتى ورنالاساتىن جەرى ءالى انىقتالعان جوق. 2025-جىلدىڭ جەلتوقسانىندا استانا قالاسىنىڭ اكىمى جەڭىس قاسىمبەك ەلوردانىڭ باس جوسپارىندا جاڭا اۋەجاي قۇرىلىسىنا ارنالعان پەرسپەكتيۆالى ۋچاسكەلەر قاراستىرىلعانىن مالىمدەگەن بولاتىن.
ال بيىل 15-مامىردا قالا اكىمىنىڭ ورىنباسارى ەرسىن وتەبايەۆ بىرنەشە ىقتيمال ورىن قاراستىرىلىپ جاتقانىن ايتتى. ولاردىڭ قاتارىندا قوسشى باعىتى، سونداي-اق قاراعاندى جانە پاۆلودار تاسجولدارى ماڭىنداعى اۋماقتار بار.
كەيىن استانا اكىمدىگى جاڭا اۋەجايدىڭ ورنالاساتىن جەرىنە قاتىستى تۇپكىلىكتى شەشىم ءالى قابىلدانباعانىن حابارلادى.