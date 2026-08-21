استانادا جاڭا اۋەجاي: جوبانى سالۋعا سينگاپۋرلىق الپاۋىت كومپانيا قىزىعۋشىلىق تانىتتى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ Changi Airport Group كومپانياسىنىڭ باس اتقارۋشى ديرەكتورى يام كۋم ۆەنگپەن كەزدەسىپ، قازاقستانداعى اۆياتسيا سالاسىن دامىتۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى.
ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى مالىمەتىنشە، كەزدەسۋدە استانادا حالىقارالىق اۆياتسيالىق حاب قۇرۋ جانە جاڭا اۋەجاي سالۋ جوباسىنا سينگاپۋرلىق كومپانيانىڭ تاجىريبەسىن تارتۋ مۇمكىندىگى ءسوز بولعان.
ولجاس بەكتەنوۆ ەلورداداعى اۋەجاي ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ بويىنشا كەشەندى جۇمىستار جۇرگىزىلىپ جاتقانىن مالىمدەگەن. سونىڭ ىشىندە استانادا ەكىنشى اۋەجاي سالۋ جوباسى دا بار.
يام كۋم ۆەنگ استانانىڭ ەۋروپا مەن ازيا اراسىنداعى ماڭىزدى كولىك تورابىنا اينالۋ مۇمكىندىگى جوعارى ەكەنىن ايتقان. ول كومپانيا جاڭا اۋەجايدى وڭىرلىك حاب رەتىندە دامىتۋدا ءوز تاجىريبەسى مەن ساراپتاماسىن ۇسىنۋعا دايىن ەكەنىن جەتكىزگەن.
ايتا كەتەيىك، Changi Airport Group سينگاپۋرداعى چانگي جانە سەلەتار اۋەجايلارىن باسقارادى. كومپانيانىڭ ەنشىلەس قۇرىلىمى الەمنىڭ 20 دان اسا ەلىندەگى 60 تان اسا اۋەجايدى دامىتۋ، باسقارۋ جانە جوسپارلاۋ جوبالارىنا قاتىسادى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ۇكىمەت كەلەسى جىلى كولىك وتكىزۋ بەكەتتەرىن جاڭعىرتۋ جۇمىسىن اياقتاپ، استانادا جاڭا اۋەجاي سالۋعا كىرىسەتىنى حابارلاندى.