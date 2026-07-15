استانادا «شي جينپيڭ: ەل باسقارۋ جونىندە» كىتابىنىڭ بەسىنشى تومى تانىستىرىلدى
استانا. قازاقپارات – 15-شىلدە كۇنى استانادا « شي جينپيڭ: ەل باسقارۋ جونىندە» كىتابىنىڭ بەسىنشى تومىنىڭ قازاقستانداعى تانىستىرىلىمى ءوتتى.
«ءبىر جولدا بىرگە ءجۇرىپ، ورتاق دامۋعا قول جەتكىزۋ - قىتاي مەن قازاقستاننىڭ تاعدىرلاس قاۋىمداستىعىن بىرلەسىپ قۇرۋ» تاقىرىبىنداعى ءىس-شارانى ق ح ر مەملەكەتتىك كەڭەسىنىڭ اقپارات كەڭسەسى، قىتايدىڭ شەت تىلدەردەگى ادەبيەتتەردى باسىپ شىعارۋ جانە تاراتۋ باسقارماسى جانە قىتايدىڭ قازاقستانداعى ەلشىلىگى بىرلەسىپ ۇيىمداستىردى.
ءىس-شاراعا قازاقستان مەن قىتايدىڭ مەملەكەتتىك ورگاندارىنىڭ، ديپلوماتيالىق وكىلدىكتەرىنىڭ، عىلىمي جانە ىسكەر توپتارىنىڭ، سونداي-اق بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ وكىلدەرى قاتىستى. قۇرمەتتى قوناقتار قاتارىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ ىشكى ساياسات ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى ەرنۇر بەيسەنبايەۆ، قىتاي كوممۋنيستىك پارتياسى ورتالىق كوميتەتى ناسيحات ءبولىمىنىڭ ورىنباسارى، ق ح ر مەملەكەتتىك كەڭەسى اقپارات كەڭسەسىنىڭ باسشىسى مو گاوي جانە قىتايدىڭ قازاقستانداعى ەلشىلىگىنىڭ ۋاقىتشا سەنىمدى وكىلى چەن كەفان بولدى.
مو گاوي بەسىنشى تومعا ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپيڭنىڭ 2022-جىلعى مامىردان 2024-جىلعى جەلتوقسانعا دەيىنگى كەزەڭدەگى 91 ماڭىزدى ەڭبەگى ەنگەنىن ايتتى. كىتاپتا قىتايلىق جاڭعىرۋدىڭ تەورياسى مەن تاجىريبەسى، سونداي-اق ادامزاتتىڭ تاعدىرلاس قاۋىمداستىعىن قۇرۋ جونىندەگى قىتايدىڭ ۇستانىمى باياندالعان.
- قازاقستان - ەجەلگى جىبەك جولىنىڭ ماڭىزدى بولىگى ءارى «جىبەك جولى ەكونوميكالىق بەلدەۋى» باستاماسى العاش ۇسىنىلعان ەل. بۇگىندە قازاقستان ء«بىر بەلدەۋ، ءبىر جول» اياسىنداعى ىنتىماقتاستىعى ەڭ بەلسەندى ءارى ناتيجەلى دامىپ كەلە جاتقان مەملەكەتتەردىڭ بىرىنە اينالدى، - دەدى مو گاوي.
ول قىتايدىڭ قازاقستانمەن جاساندى ينتەللەكت، سيفرلىق ەكونوميكا، اقىلدى قالالار جانە جاسىل ەنەرگەتيكا سالالارىندا جاڭا ىنتىماقتاستىق باعىتتارىن دامىتۋعا دايىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ەرنۇر بەيسەنبايەۆ جاڭا باسىلىمنىڭ قازاقستاندىق وقىرماندار ءۇشىن قىتايدىڭ مەملەكەتتىك باسقارۋ تاجىريبەسىن، ساياسي دامۋ باعىتى مەن ۇزاق مەرزىمدى ستراتەگيالىق ماقساتتارىن تەرەڭىرەك تۇسىنۋگە مۇمكىندىك بەرەتىنىن ايتتى.
- قىتاي - قازاقستاننىڭ سەنىمدى دوسى، تاتۋ كورشىسى جانە ستراتەگيالىق ارىپتەسى. عاسىرلار بويى قالىپتاسقان دوستىق، ءوزارا قۇرمەت پەن سەنىمگە نەگىزدەلگەن قارىم-قاتىناس بۇگىندە بارلىق باعىتتا تابىستى دامىپ كەلەدى، - دەدى ول.
چەن كەفان ەكى ەل باسشىلارىنىڭ ستراتەگيالىق جەتەكشىلىگىمەن قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى ساياسي سەنىم نىعايىپ، ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە مادەني-گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىقتىڭ كەڭەيىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
- قىتاي مەن قازاقستان - سەنىمدى كورشىلەر، ادال دوستار جانە جاڭعىرۋ جولىندا بىرگە كەلە جاتقان سەرىكتەستەر. ءبىز كىتاپتىڭ بەسىنشى تومىنىڭ جارىق كورۋىن مەملەكەتتىك باسقارۋ تاجىريبەسىمەن الماسۋدى تەرەڭدەتۋگە جانە دامۋ ستراتەگيالارىن ۇشتاستىرۋعا بەرىلگەن جاڭا مۇمكىندىك دەپ سانايمىز، - دەدى ديپلومات.
ءىس-شارا بارىسىندا كىتاپتاردى سىيعا تارتۋ ءراسىمى، ساراپشىلاردىڭ باياندامالارى جانە پىكىر الماسۋ وتىرىسى ءوتتى.