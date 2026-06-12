KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    استانادا شەتەلدىكتەرگە زاڭسىز ج س ن بەرۋ سحەماسى انىقتالدى

    استانا. KAZINFORM - ق م ا استانا قالاسى بويىنشا دەپارتامەنتى مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ اقپاراتتىق جۇيەلەرى مەن سىبايلاس جەمقورلىق تەتىكتەرىن پايدالانۋ ارقىلى شەتەل ازاماتتارىنا جەكە سايكەستەندىرۋ ءنومىرىن (ج س ن) زاڭسىز راسىمدەۋ سحەماسىن انىقتاپ، جولىن كەستى. بۇل تۋرالى ق م ا- نىڭ باسپا ءسوز قزمەتى ءمالىم ەتتى.

    Қазақстан бір жылда 435,4 мың шетелдікке ЖСН берген
    Коллаж: Kazinform

    - قولدانىستاعى زاڭناماعا سايكەس شەتەل ازاماتتارىنا ج س ن بەرۋ ولاردىڭ قازاقستان اۋماعىندا جەكە قاتىسۋى جانە مىندەتتى بيومەتريالىق سايكەستەندىرۋدەن ءوتۋى ارقىلى عانا جۇزەگە اسىرىلادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    الايدا 2024- 2025 -جىلدارى ءوتىنىش بەرۋشىلەردىڭ ەلگە كەلۋىنسىز-اق ج س ن راسىمدەۋگە زاڭسىز كومەكتەسەتىن قىلمىستىق سحەما ۇيىمداستىرىلعان.

    - سحەمانى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن الەۋمەتتىك جەلىدەگى ارنا پايدالانىلىپ، سول ارقىلى ج س ن-دى قاشىقتان الۋعا مۇددەلى شەتەل ازاماتتارى ىزدەستىرىلىپ، تارتىلعان، - دەپ حابارلادى ق م ا-دان.

    قىلمىستىق ارەكەتكە «ازاماتتارعا ارنالعان ۇكىمەت» مەملەكەتتىك كورپوراتسياسى» ك ە ا ق- نىڭ استانا قالاسى بويىنشا فيليالىنىڭ قىزمەتكەرلەرى تارتىلعان. ولار ح ق ك و اقپاراتتىق جۇيەسىنە كورىنەۋ جالعان مالىمەتتەر ەنگىزىپ، ج س ن الۋعا قاتىستى جالعان وتىنىمدەر راسىمدەگەن.

    زاڭسىز سىياقى دەلدالدار ارقىلى بانك اۋدارىمدارى تۇرىندە بەرىلىپ، كەيىن سحەماعا قاتىسۋشىلار اراسىندا بولىنگەن.

    قىلمىستىق ءىس سوتقا جولداندى.

    ق ر ق پ ك- ءنىڭ 201-بابىنا سايكەس وزگە اقپارات جاريا ەتۋگە جاتپايدى.

    قوعام زاڭ جانە قۇقىق
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور