استانادا شەتەلدىكتەرگە زاڭسىز ج س ن بەرۋ سحەماسى انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - ق م ا استانا قالاسى بويىنشا دەپارتامەنتى مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ اقپاراتتىق جۇيەلەرى مەن سىبايلاس جەمقورلىق تەتىكتەرىن پايدالانۋ ارقىلى شەتەل ازاماتتارىنا جەكە سايكەستەندىرۋ ءنومىرىن (ج س ن) زاڭسىز راسىمدەۋ سحەماسىن انىقتاپ، جولىن كەستى. بۇل تۋرالى ق م ا- نىڭ باسپا ءسوز قزمەتى ءمالىم ەتتى.
- قولدانىستاعى زاڭناماعا سايكەس شەتەل ازاماتتارىنا ج س ن بەرۋ ولاردىڭ قازاقستان اۋماعىندا جەكە قاتىسۋى جانە مىندەتتى بيومەتريالىق سايكەستەندىرۋدەن ءوتۋى ارقىلى عانا جۇزەگە اسىرىلادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
الايدا 2024- 2025 -جىلدارى ءوتىنىش بەرۋشىلەردىڭ ەلگە كەلۋىنسىز-اق ج س ن راسىمدەۋگە زاڭسىز كومەكتەسەتىن قىلمىستىق سحەما ۇيىمداستىرىلعان.
- سحەمانى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن الەۋمەتتىك جەلىدەگى ارنا پايدالانىلىپ، سول ارقىلى ج س ن-دى قاشىقتان الۋعا مۇددەلى شەتەل ازاماتتارى ىزدەستىرىلىپ، تارتىلعان، - دەپ حابارلادى ق م ا-دان.
قىلمىستىق ارەكەتكە «ازاماتتارعا ارنالعان ۇكىمەت» مەملەكەتتىك كورپوراتسياسى» ك ە ا ق- نىڭ استانا قالاسى بويىنشا فيليالىنىڭ قىزمەتكەرلەرى تارتىلعان. ولار ح ق ك و اقپاراتتىق جۇيەسىنە كورىنەۋ جالعان مالىمەتتەر ەنگىزىپ، ج س ن الۋعا قاتىستى جالعان وتىنىمدەر راسىمدەگەن.
زاڭسىز سىياقى دەلدالدار ارقىلى بانك اۋدارىمدارى تۇرىندە بەرىلىپ، كەيىن سحەماعا قاتىسۋشىلار اراسىندا بولىنگەن.
قىلمىستىق ءىس سوتقا جولداندى.
ق ر ق پ ك- ءنىڭ 201-بابىنا سايكەس وزگە اقپارات جاريا ەتۋگە جاتپايدى.